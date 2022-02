Quem deve vencer o BBB 22 UOL: parcial aponta Linn favorita

Veja quem é o favorito ao prêmio segundo a enquete do UOL sobre quem deve vencer o BBB 22.

Depois da eliminação de Bárbara e a expulsão de Maria nesta semana, 17 participantes seguem na competição por R$ 1,5 milhão – inclusive os novos confinados, que entraram pela Casa de Vidro. Dentre os participantes, quem deverá deixar o confinamento levando o prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja o que diz a parcial do UOL sobre quem deve vencer o BBB 22.

Quem deve vencer o BBB 22 segundo enquete do UOL?

Depois da eliminação de Bárbara, o UOL perguntou aos internautas quem deve vencer o BBB 22 e Linn da Quebrada foi a mais votada. A participante, que é do Camarote, recebeu 54,58% dos votos e assumiu o topo da lista que movimentou mais de 8,2 mil votos entre os fãs do reality.

Enquanto participante do programa, Linn não venceu nenhuma prova, ainda não protagonizou nenhum paredão e coleciona amizades entre o elenco. Essa é a primeira vez que a participante aparece no topo da lista dos favoritos ao prêmio.

Arthur Aguiar está na segunda posição, com 26,79% dos votos. Ele já participou de dois paredões – ambos enviados por Jade Picon – e voltou de ambos sendo o dono da menor porcentagem da semana entre os três emparedados. Junto de Linn, Arthur movimentou mais de 81,3% de todos os votos da enquete.

O terceiro nome mais votado na enquete de quem deve vencer o BBB 22 no UOL é Natália com 5,40% dos votos. A participante é, de longe, o nome mais comum nos paredões da edição: das quatro berlindas que já foram formadas no programa, Natália esteve em três deles.

Os nomes menos votados na enquete, ou seja, os menos favoritos da edição são Larissa, com 0,17% dos votos, e Jessilane, que recebeu 0,19% dos votos. Veja o ranking completo com os mais votados na parcial consultada na noite desta quarta-feira:

Linn da Quebrada – 54,58% dos votos. Arthur Aguiar – 26,79% dos votos. Natália – 5,40% dos votos. Vinícius – 3,58% dos votos. Jade Picon – 2,63% dos votos. Pedro Scooby – 1,29% dos votos. Douglas Silva – 1,16% dos votos. Paulo André – 0,89% dos votos. Eslovênia – 0,81% dos votos. Gustavo – 0,79% dos votos. Tiago Abravanel – 0,76% dos votos. Eliezer – 0,22% dos votos. Laís – 0,25% dos votos. Lucas – 0,23% dos votos. Brunna Gonçalves – 0,22% dos votos. Jessilane – 0,19% dos votos. Larissa – 0,17% dos votos.

A enquete do UOL não é oficial e serve exclusivamente como um espelho da opinião do público sobre o reality.

Qual é o prêmio do BBB 22?

Além do título de vencedor da edição, o participante que ganhar o Big Brother Brasil deixará o confinamento com o prêmio de R$ 1,5 milhão. O valor é o mesmo há mais de uma década e divide opiniões dos internautas e especialistas, que apostam que – por conta da inflação – o prêmio deveriam ser ajustado.

No entanto, a quantia milionária não será o único prêmio neste ano. A produção do reality anunciou que o vencedor do BBB 22 também vai ganhar um carro 0km na grande final.

Os participantes que ficarem na segunda e terceira posição também serão premiados. Assim como no ano passado, o vice campeão do reality vai embolsar R$ 150 mil e o terceiro colocado vai ganhar R$ 50 mil.

Todos os participantes que já saíram do BBB 22

Até esta semana, 5 participantes já deixaram o confinamento e o BBB 22: quatro deles foram eliminados e uma acabou desclassificada por agressão. Veja a lista dos eliminados semana a semana:

1ª semana: Luciano Estevam foi eliminado com 49,31% dos votos.

2ª semana: Rodrigo Mussi foi eliminado com 48,45% dos votos.

3ª semana: Naiara Azevedo foi eliminada com 57,77% dos votos.

4ª semana: Bárbara foi eliminada com 86,02% dos votos e Maria foi expulsa por agredir Natália.

