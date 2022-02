Essa é o terceiro paredão do BBB 22 e sai quem tiver a maior rejeição do público.

Quem está no paredão do BBB 22 e como foi a 3º votação dos brothers

Quem está no paredão do BBB 22 e como foi a 3º votação dos brothers

Os participantes do Big Brother se reuniram neste domingo, 6 de fevereiro, para definir quem está no paredão do BBB 22, o terceiro da edição. Arthur, Naiara e Douglas levaram a pior, acabaram na berlinda e correm o risco de deixar o programa ainda nesta semana. Confira como foi a votação dos brothers hoje.

VOTE NA ENQUETE BBB 22

Quem está no paredão do BBB 22?

Arthur, Naiara e Douglas estão no terceiro paredão do BBB 22, formado neste domingo, 6 de fevereiro. Lucas também foi parar na berlinda, mas acabou escapando após vencer a prova ‘Bate e Volta’, que foi disputada por todos os emparedados – exceto indicado do líder.

Como é de costume, nesta semana quem abriu a cerimônia de formação do paredão foi o Anjo da Semana, que desta vez é Bárbara. A participante do Pipoca venceu a prova do último sábado (7) e garantiu imunidade dupla: tanto ela quanto um participante escolhido por ela ficariam imunizados no paredão desta semana. Ela optou por imunizar Laís, que garantiu mais uma semana no confinamento.

Ou seja, nesta semana, os participantes imunizados ao paredão foram a líder Jade Picon, o Anjo Bárbara e sua escolhida, Laís, e Natália – que ganhou imunidade como uma das consequência da Prova do Líder.

Depois da interferência do Anjo, foi a vez da líder tomar para si a palavra e definir quem está no paredão do BBB 22. Jade Picon indicou Arthur Aguiar e indicou que sua escolha foi motivada por não concordar com as atitudes do participante dentro do programa e acreditar que a saída ou permanência do Camarote seria uma resposta do público sobre o programa.

Assim como na semana passada, nem todos os participantes votaram no confessionário e a casa se dividiu em dois grupos: metade votou em aberto, na sala, e outra metade foi convidada a votar em sigilo. A novidade é que a votação da casa mandou dois participantes para a berlinda e tanto o mais votado da sala quanto o mais votado do confinamento foram para o paredão.

Depois das duas votações, Lucas foi para o paredão pelo voto aberto, com 2 indicações e Douglas Silva acabou na berlinda pelos votos no confessionário, que somaram 4.

Além dos três emparedados deste domingo, Naiara Azevedo também acabou no paredão. A cantora foi uma das escolhidas por Jade Picon para ganhar consequências na Prova do Líder. Naiara escolheu a consequência mais negativa da dinâmica e foi direto para o paredão, sendo o primeiro nome a ser confirmado entre quem está no paredão do BBB 22.

Quem votou em quem no BBB 22

A dinâmica da votação dos participantes para definir quem está no paredão desta semana no BBB 22 aconteceu de maneira aleatória: os primeiros oito sorteados votaram em aberto e indicaram um dos participantes ao paredão e, depois, os outros nove sorteados votaram no confessionário e indicaram mais um ao paredão. Veja quem votou em quem:

Jade Picon (líder) votou em: Arthur Aguiar

Tiago Abravanel votou em: Lucas

Laís votou em: Douglas Silva

Jessilane votou em: Paulo André

Eliezer votou em: Pedro Scooby

Eslovênia votou em: Douglas Silva

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Douglas Silva

Natália votou em: Maria

Vinícius votou em: Douglas Silva

Arthur Aguiar votou em: Maria

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Lucas

Paulo André votou em: Maria

Maria votou em: Douglas Silva

Linn da Quebrada votou em: Paulo André

Naiara Azevedo votou em: Paulo André

Douglas Silva votou em: Vinícius

Quem venceu a Prova Bate e Volta?

Como nas semanas anteriores, os emparedados da semana – exceto Arthur, que foi indicado pela líder – tiveram a chance de escapar da berlinda com a Prova Bate e Volta. A dinâmica foi guiada, ao vivo, por Tadeu Schmidt e os participantes tiveram que contar com a sorte. Participaram da prova: Naiara, Lucas e Douglas.

Para vencer, o confinado precisou encontrar o logotipo da marca patrocinadora em estações espalhadas pelo jardim. Venceu quem encontrou primeiro a placa premiada em três fases.

Lucas foi o nome sortudo e saiu da lista de quem está no paredão desta semana no BBB 22.

Como votar no GShow?

Definidos quem está no paredão do BBB 22, é hora de votar para eliminar um dos confinados. A Rede Globo abriu oficialmente a votação popular para escolher o eliminado da vez e a enquete acontece exclusivamente na internet, por meio do GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

Leia também:

BBB 22 VAI TER CASA DE VIDRO E VOTAÇÃO ABERTA PARA O PÚBLICO