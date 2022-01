Quem está no paredão do BBB 22 e como foi a formação da berlinda

Quem está no paredão do BBB 22, o segundo da edição? Rodrigo, Natália e Jessilane levaram a pior neste domingo, 30 de janeiro, e foram parar na berlinda. Liderados pelo voto do líder, Tiago Abravanel, e depois das dinâmicas do programa, três participantes correm o risco da eliminação.

Quem está no paredão do BBB 22?

Rodrigo, Natália e Jessilane se deram mal na votação ao vivo deste domingo, 30 de janeiro, e foram parar no segundo paredão do BBB 22. Douglas também foi para o paredão, mas escapou da noite de eliminação ao vencer a tradicional prova ‘Bate e Volta’, que aconteceu logo depois da formação do paredão do BBB 22, comandada por Tadeu Schmidt.

Pela segunda semana consecutiva, Rodrigo Mussi foi o Anjo da semana e, por isso, ele quem deu inícios às formalidades da noite. O participante do Pipoca, que tinha o colar da imunidade, optou por imunizar Eliezer, que garantiu mais uma semana no reality. Com isso, Eliezer se junta a Tiago Abravanel e Pedro Scooby na lista dos imunizados da semana.

Com os protegidos do paredão definidos, foi a vez do líder assumir o controle da noite. Tiago Abravanel votou em Rodrigo e explicou que sua escolha aconteceu motivada pelo posicionamento do participante no programa, que pensa em estratégias mais do que tenta conviver com os participantes.

Desta vez, o nome mais votado entre os participantes, no confessionário, foi Jessilane, que foi para o paredão com 5 votos.

Nesta semana, a dinâmica sobre quem está no paredão do BBB 22 foi diferente e surpreendeu os participantes. O participante imunizado pelo Anjo, Eliezer, ganhou o poder de indicar um participante para o paredão e Douglas Silva acabou na berlinda. Além disso, Pedro Scooby – que venceu a prova do líder junto de Abravanel – também precisou mandar um confinado para a berlinda. O surfista votou em Natália, que também garantiu uma vaga na berlinda.

Sendo assim, os quatro participantes emparedados desta semana foram: Rodrigo, Natália, Douglas e Jessilane.

Quem votou em quem no paredão do BBB 22?

Nesta semana, além do contragolpe do imunizado do anjo e do voto de Pedro Scooby, outra dinâmica inédita movimentou a definição de quem está no paredão do BBB 22: nove votos foram feitos dentro do confessionário, em segredo, e outros nove foram abertos, dados na frente de todos os participantes, na sala do reality mais famoso do país.

Tiago Abravanel (líder) votou em: Rodrigo

Laís votou em: Arthur Aguiar

Jessilane votou em: Jade Picon

Eliezer votou em: Jessilane

Eslovênia votou em: Jessilane

Lucas votou em: Brunna Gonçalves

Bárbara votou em: Lucas

Rodrigo votou em: Arthur Aguiar

Natália votou em: Paulo André

Vinícius votou em: Arthur Aguiar

Arthur Aguiar votou em: Jessilane

Pedro Scooby votou em: Vinícius

Brunna Gonçalves votou em: Lucas

Paulo André votou em: Jessilane

Maria votou em: Arthur Aguiar

Jade Picon votou em: Jessilane

Linn da Quebrada votou em: Paulo André

Naiara Azevedo votou em: Maria

Douglas Silva votou em: Bárbara

Quem venceu a Prova Bate e Volta?

Definidos os quatro participantes quem estão no paredão do BBB 22, Tadeu Schmidt convidou os emparedados – exceto Rodrigo, que foi votado pelo líder – para participar da Prova Bate e Volta. Participaram da prova: Natália, Douglas e Jessilane.

Desta vez, os participantes tiveram que disputar uma prova de sorte para escapar do paredão. Para vencer, o confinado precisou encontrar benefícios de um produto patrocinador escondidos em três fases.

Douglas foi o nome sortudo, que saiu escapou do paredão do BBB 22 e definiu a enquete oficial da semana.

Como votar no GShow?

Depois de definir quais participantes estão no segundo paredão do BBB 22, a Rede Globo abre oficialmente a votação popular para escolher o eliminado da vez. A votação acontece exclusivamente na internet, por meio do GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A segunda eliminação do BBB 22 será na próxima terça-feira, 1 de fevereiro. Acompanhe as parciais da enquete no DCI e fique por dentro de como está a votação.