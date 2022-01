Veja como foi a disputa e quem ganhou a Prova do Líder desta semana no Big Brother Brasil.

Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22: Tiago vence a disputa

Quem ganhou a prova do líder do BBB 22? Tiago Abravanel venceu a disputa e é o 2º líder do Big Brother Brasil. A prova, que exigiu sorte e agilidade dos participantes, ocorreu em edição ao vivo apresentada por Tadeu Schimdt na noite de quinta-feira (27). Agora, veja como foi a disputa, vetos e divisão da xepa e vip.

Tiago é quem ganhou a Prova do Líder

Tiago foi quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22 desta semana, disputada ao vivo, durante o programa desta quinta-feira, 27 de janeiro. O artista disputou a prova ao lado do surfista Pedro Scooby, e após entrarem em consenso, Tiago decidiu ficar com a liderança.

Mas nessa semana, Scooby ficará imunizado e também poderá indicar um brother ao paredão, mas a informação só será revelada no domingo, dia 30.

Além de ganhar a disputa, o brother também tem direito a todas as mordomias oferecidas pela produção do reality mais famoso do Brasil, como o domínio do quarto do líder – que neste ano ganhou um formato mais completo.

O brother também poderá assistir um lançamento no Cinema do Líder e até o poder de dividir os participantes da edição entre Vip e Xepa.

Além disso, o novo líder também garante mais uma semana no reality, uma vez que o cargo rende imunidade a seu dono, e será uma das peças principais na construção do segundo paredão do programa.

Entenda a Dinâmica da semana BBB 22 terá 9 votos abertos e paredão triplo

Como foi a prova do Líder

Nesta semana, a Prova do Líder reuniu todos os participantes na área externa do confinamento, mas nem todos participaram da disputa: Rodrigo, Eliezer e Bárbara foram vetados e impedidos de participar da dinâmica. A prova desafiou os confinados em uma disputa de agilidade e, para garantir mais uma semana no confinamento e virar o líder da semana, os brothers tiveram que montar um sanduíche ‘gigante’, conforme gabarito exibido no telão.

Para disputar a Prova do Líder, os confinados se dividiram em duplas, um membro seria o líder e o outro ganharia imunidade. Veja como ficou a divisão das duplas para a Prova do Líder:

Dupla 1: Arthur e Douglas

Dupla 2: Vinícius e Paulo

Dupla 3: Laís e Eslovênia

Dupla 4: Lucas e Natália

Dupla 5: Maria e Brunna

Dupla 6: Naiara e Jessilane

Dupla 7: Linn da Quebrada e Jade Picon

Dupla 8: Pedro Scooby e Tiago Abravanel

A definição de quem ganhou a Prova do Líder aconteceu depois de algumas chaves na disputa. Em cada rodada, quatro duplas competiam e duas delas eram eliminadas. Até que quatro duplas participassem da final valendo a liderança.

Os eliminados da primeira rodada foram Lucas e Natália e Vinícius e Paulo André.

Os eliminados da segunda rodada foram Maria e Brunna e Naiara e Jessilane.

Por último, a final foi disputada pelas duplas 1, 3, 7 e 8. A dupla formada por Pedro Scooby e Tiago Abravanel levaram a melhor e tiveram que decidir quem ganharia o destaque como o líder da semana.

Quem já ganhou a Prova do Líder no BBB 22

Primeira semana: Douglas Silva

Segunda semana: Tiago Abravanel

Com o anúncio de que Tiago Abravanel é quem ganhou a Prova do Líder, a próxima formação de paredão começa a ser desenhada no maior reality do país. Os principais alvo do novo líder é o Rodrigo.

+ Enquete BBB 22: Lucas errou ao beijar Eslô na frente de Natália?

Cronograma BBB 22

Durante o programa desta quinta-feira (25), Tadeu Schmidt explicou como serão os próximos dias no reality e a dinâmica da formação do segundo paredão do programa. Dois participantes venceram a Prova do Líder, um deles foi coroado com o poder e o outro ganhou imunidade. Além dos dois imunizados com a Prova do Líder, outro participante também estará a salvo na formação de paredão: o imunizado pelo Anjo – que será definido em prova no sábado (29).

Com os cargos distribuídos e os imunizados definidos, é a hora de formar o segundo paredão, dinâmica que acontecerá no domingo (30). Veja como será a formação do paredão:

O anjo imuniza um participante

O líder indica um participante ao paredão

O participante que venceu a prova junto com o líder indica um participante ao paredão

O participante imunizado pelo anjo indica um participante ao paredão

Votação na casa: nove votos no confessionário e nove votos aberto, na sala.

Depois, os emparedados disputam a Prova Bate e Volta e um deles vai escapar da berlinda. A enquete do BBB 22 pela eliminação será aberta no domingo e fechará na próxima terça-feira (1), com a eliminação de um dos participantes.

