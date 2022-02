A divisão da casa do BBB 22 é resultado da primeira responsabilidade do líder da vez.

Quem está no Vip e na Xepa do BBB 22? Veja divisão da líder Jade

A divisão da semana entre quem está no Vip BBB 22 e quem está na Xepa foi feita, ao vivo, depois da Prova do Líder, conquista por Jade Picon na quinta-feira, 10 de fevereiro. A divisão entre os participantes é o que determina quem passará a semana com privilégios e quem terá escassez de comida e estalecas. Veja como ficou a divisão da 4ª semana.

Quem está no VIP essa semana BBB 22

Cinco pessoas estão no VIP do BBB 22: Tiago Abravanel, Bárbara, Laís, Pedro Scooby e Paulo André.

Onde pessoas estão na Xepa: Arthur, Lucas, Elieser, Natália, Maria, Brunna, Lina, Douglas, Vinicius, Eslovênia e Jessi

Os membros do Vip ganham uma quantidade maior de estalecas e têm uma lista maior de produtos disponíveis para compra no mercado da semana, sendo assim, podem comer melhor. Além disso, eles podem usufruir das mordomias do quarto do líder, que neste ano conta inclusive com um bar privativo.

Ao contrário de quem está no Vip, os participantes da Xepa vivem com pouca estalecas e só têm acesso a produtos mais básicos no mercado, como arroz, feijão e macarrão instantâneo.

Como vai ser a formação do paredão da semana?

O 4º paredão da edição será formado no próximo domingo, 13 de fevereiro. Desta vez, a dinâmica será levará 4 pessoas ao paredão e 1 deles terão direito ao bate e volta. A programação começará com os anjos imunizando um participante; líder indica um; casa vota no confessionário; dedo duro para descobrir os votos de quatro participantes. e ainda contragolpe do mais votado pela casa e contragolpe do indicado pelo líder;

Caso entrem no jogo, moradores da casa de vidro estarão imunes e deverão dar um voto aberto em consenso. Por fim, a prova bate volta.

Além da berlinda desta semana, outra novidade promete dar o que falar entre os participantes: a Casa de Vidro. Os participantes escolhidos para a casa de vidro vão entrar para o programa na sexta-feira, 11 de fevereiro, e o público deverá escolher se a dupla entra ou não para o confinamento. Caso a resposta do público seja positivo, o elenco do reality voltará a contar com 19 pessoas.

