BBB 22: quem ganhou a Prova do Líder hoje: Lucas vira líder

Veja quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22 esta semana e garantiu uma semana de regalias no maior reality da TV.

Quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22? Lucas venceu disputa entre os brothers nesta quinta-feira, 17 de fevereiro, e assumiu o cargo de liderança nesta semana. A prova exigiu agilidade dos participantes e não contou com veto de Jade Picon: todos os confinados participaram da disputa. Ao assumir o cargo de liderança, o participante ganha mordomias no confinamento e é quem precisa dividir a casa entre Vip e Xepa.

Lucas é quem ganhou a Prova do Líder do BBB 22

Lucas foi quem ganhou a Prova do Líder desta semana no BBB 22. A prova foi disputada ao vivo, no programa desta quinta-feira, 17 de fevereiro. Sob o comando de Tadeu Schmidt, os participantes disputaram a prova Above e tiveram que mostrar agilidade. Para vencer, os participantes tiveram que arremessar bolas em uma pista com uma rede, tipo Gol de futebol, com pontuações espalhadas ao longo de sua extensão.

A primeira fase da prova foi classificatória e os quatro participantes com melhores desempenhos foram para a final. Foram eles: Eslovênia, Gustavo, Tiago e Lucas. Além disso, Jessilane foi parar na Xepa por ter conquistado a menor pontuação número da rodada.

Na rodada final, cada participante teve a chance de arremessar duas bolas. O primeiro eliminado foi Tiago Abravanel, que fez só 20 pontos. Depois, Gustavo foi eliminado com 30 pontos. Eslovênia fez 10 pontos e também foi eliminada.

Lucas, com 120 pontos, venceu a prova e é o líder da semana.

Quem está no Vip?

Ao vencer a Prova do Líder, o participante ganhou também a responsabilidade de dividir a casa entre Xepa e Vip. A principal diferença entre os dois grupos é a qualidade de vida dentro do reality: enquanto os membros do Vip têm mais estalecas, mais opções de comidas e podem acessar o quarto do líder, os participantes que ficarem na Xepa receberão menos ‘dinheiro’ e as compras serão mais limitadas, sem opções de carne, por exemplo.

Veja como ficou a divisão:

Quem está no Vip: Lucas, Eslovênia, Natália, Linn da Quebrada, Douglas Silva e Arthur Aguiar.

Quem está na Xepa: Laís, Jessilane, Eliezer, Vinícius, Pedro Scooby, Brunna, Paulo André, Jade Picon, Tiago, Larissa e Gustavo.

O novo líder da semana garante mordomias para esta semana. Além da imunidade, ele também terá a responsabilidade de mandar um dos participantes direto para o paredão e passará a morar no quarto do líder. O quarto é pensado especialmente para o líder e conta, inclusive, com uma playlist especial as músicas favoritas de seu morador.

Quem já ganhou a Prova do Líder no BBB 22

Primeira semana: Douglas Silva

Segunda semana: Tiago Abravanel

Terceira semana: Jade Picon

Quarta semana: Jade Picon

Quinta semana: Lucas Bissoli

Dinâmica da semana BBB 22

Festa ao vivo (18/02): O Big Fone vai tocar.

Prova do Anjo (19/02): definido quem é o líder da semana, alguns participantes passam a ficar ameaçados no confinamento. Um dos jeitos de escapar da berlinda é ganhando a imunidade do anjo, que será disputada durante a tarde de sábado.

Formação de Paredão (20/02): os principais cargos do BBB 22 são o líder e o anjo. Depois de definidos ambos os personagens, os participantes se reúnem para formar a berlinda da semana. O paredão será formado por três participantes e um deles será o voto do líder.

Entenda a dinâmica: O Big Fone vai tocar na sexta-feira, 18 de fevereiro, e quem atender vai para o paredão; O anjo imuniza um participante; O líder manda um participante direto para o paredão; Os participantes se dividem em grupos para votar grupo contra grupo.

Jogo da Discórdia (21/02): na segunda-feira, os participantes vão se reunir para ‘arrumar briga’. O Jogo da Discórdia é a dinâmica ao vivo na qual os confinados precisam dar plaquinhas com adjetivos negativos uns para os outros.

Eliminação (22/02): a 6ª eliminação será transmitida na terça-feira. O programa está previsto para começar às 22h30 (horário de Brasília), depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Quem Lucas vai mandar para o paredão?

Lucas foi quem ganhou a prova do líder do BBB 22, e agora está nas mãos do brother mudar os rumos do reality. No domingo, o estudante terá que indicar um dos participantes direto para o paredão e estão na mira dele Laís, Tiago e Jade.

Um dos apontamentos que reforçam essa suspeita do público é a formação do Vip desta semana, formado por Lucas assim que foi anunciado como quem ganhou a Prova do Líder no BBB 22. Ele incluiu nomes que vivem em conflito com o grupo de Jade Picon, com Arthur Aguiar e Natália.

