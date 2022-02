Quem sai do BBB 22 hoje? Enquete UOL aponta Natália eliminada

Douglas Silva também estava no paredão, mas escapou com a prova bate e volta.

Rodrigo, Jessilane ou Natália, quem sai do BBB 22 hoje? A briga está rolando nas enquetes sobre o programa e as torcidas dos participantes têm se posicionado na internet. Falta pouco para descobrir o nome do eliminado, o programa de hoje, terça-feira (1), vai revelar o resultado do segundo paredão da temporada.

Rodrigo, Natália ou Jessilane? Vote na enquete BBB 22 e diga quem deve ser eliminado

Quem sai do BBB 22 hoje – Enquete UOL

Consultamos as parciais das enquetes UOL e DCI e por enquanto Natália é apontada como a segunda eliminada da edição. A designer de unhas está na lideranças de ambas as votações e soma mais votos para sair que os colegas.

Enquete BBB 22 UOL

Na consulta realizada na manhã desta terça de eliminação, às 10h03, Natália aparece na parcial com 40,22% e é, até agora, a sister com maior chance se ser eliminada do BBB 22 hoje.

A segunda posição está nas mãos de Rodrigo, que soma 38,86%. Como a diferença entre os percentuais de Natália e Rodrigo é pequena, apenas 1,36%, a parcial indica que o gerente comercial também tem perigo de ser quem sai do BBB 22, tudo vai depender do empenho das torcidas da dupla até o final da votação oficial, que só será encerrada durante o programa ao vivo desta noite.

Jessilane está na lanterna desta briga, somando 20,92% dos votos para sair. A professora de biologia foi a participante que caiu na berlinda por causa dos votos na casa, 5 colegas citaram o nome da goiana. Rodrigo e Natália foram indicações de Tiago Abravanel e Pedro Scooby, respectivamente, que venceram a prova do líder na última quinta-feira (27).

Enquete BBB 22 do DCI

A consulta realizada às 10h10 na parcial do DCI indica o mesmo que o UOL, Natália como quem sai do BBB 22 hoje. No entanto, nesta enquete a mineira assume a liderança da votação com uma margem bem maior.

Enquanto Natália tem 46,82% dos mais de 289 mil votos computados até agora, Rodrigo assume a segunda posição com 31,83% dos votos para sair. A diferença entre eles é de 14,99%.

Nesta parcial Jessilane também é a última colocada. Ela tem 21,36% dos votos.

Como votar no BBB 22?

É possível votar pelo site oficial do programa e também no aplicativo do Gshow. Para quem nunca votou em nenhum paredão antes, será necessário primeiro criar um cadastro no sistema do reality show. Para isso será preciso: informar o nome completo, e-mail, data de nascimento e criar uma senha. Você pode fazer isso ao clicar em “entrar” na lateral superior direita do site do Gshow e em em seguida ir em “cadastre-se”. No caso do aplicativo, esta opção fica na aba inferior direita.

Já está com seu login e senha em mãos? Ótimo! Agora é hora de começar a votar. Acesse o Gshow pelo site (https://gshow.globo.com/) ou aplicativo e clique na aba do Big Brother Brasil, o processo a seguir será o mesmo em ambas as opções. Em seguida, clique na enquete que aparece no começo da página para ajudar na decisão de quem sai do BBB 22 hoje. Confira as fotos dos participantes e clique no nome de quem quer eliminar.

Agora é só selecionar a caixinha da verificação de robôs “sou humano” que apareceu na sua tela. Uma mensagem que informa que o voto foi computado vai ser mostrada. Para votar mais vezes, clique em “votar novamente”, não há nenhum tipo de limite por conta ou IP.

Horário do BBB 22 hoje

Hoje, terça-feira, o BBB 22 vai começar mais tarde que o habitual por causa da partida entre Brasil e Paraguai nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A alteração na programação da TV Globo vai fazer o reality show ir ao ar às 23h30, a atração ficará no ar até 00h40.

Depois de encerrar a votação durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt vai informar quem sai do BBB 22 hoje entre Jessilane, Rodrigo e Natália. É bom lembrar que na Globo, os votos são para sair, ou seja, é eliminado quem tem a maior porcentagem na berlinda.

Programação do BBB nos próximos dias

Terça-feira (01/02): alguém sai do BBB 22 hoje;

Quarta-feira (02/02): festa do líder Tiago Abravanel;

Quinta-feira (03/02): prova do líder;

Sexta-feira (04/02) e Sábado (05/02): prova do anjo e festa, dia exato de cada um ainda não foi revelado;

Domingo (06/02): almoço do anjo, formação de paredão e prova bate e volta.

Leia também

BBB 22: Tiago Abravanel expõe relação ruim com avô Silvio Santos