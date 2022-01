Quem sai do BBB 22: UOL aponta nome do 1º participante eliminado

Descubra quem sai do BBB 22 segundo votação no UOL. Naiara Azevedo, Luciano e Natália disputam a permanência no programa nesta semana.

O resultado da enquete oficial pela primeira eliminação do BBB 22 será anunciado na noite de terça-feira, 25 de janeiro, durante o programa ao vivo. No entanto, é possível saber como está a votação do público olhando as grandes enquetes da internet, que servem como um espelho do real resultado do voto popular. Veja quem sai do BBB 22 segundo parcial do UOL.

Luciano é quem sai do BBB 22 segundo enquete do UOL

De acordo com a o resultado parcial da votação do UOL, Luciano é quem sai do BBB 22 nesta semana. O participante, que acabou no paredão depois da ‘puxada’ de Naiara Azevedo, é o nome mais votado para ser eliminado e recebeu 42,31% dos votos entre os internautas do portal.

Caso realmente seja o mais votado, o Pipoca natural de Santa Catarina será o primeiro confinado eliminado desta edição, mesmo depois dos pedidos de Naiara Azevedo para ser eliminada.

Ocupando a segunda posição pela eliminação, Natália – que também é do Pipoca – recebeu 32,04% dos votos. Apesar de aparecer logo na sequência de Luciano, a diferença entre a sister e o brother é grande: quase 10 pontos percentuais. Depois que foi a mais votada da casa no confessionário, Natália chorou e disse estar sozinha no confinamento.

Naiara Azevedo é a participante menos provável a ser eliminada nesta semana. Na enquete do UOL, a cantora sertaneja, dona do hit ’50 reais’, recebeu 25,65% dos votos – a menor quantidade entre os emparedados. Ela foi parar na berlinda depois que Douglas Silva, o líder da semana, a mandou direto para o paredão.

O resultado parcial sobre quem sai do BBB 22 do UOL pela eliminação da primeira semana foi coletado na noite desta segunda-feira, 24 de janeiro, e considerou mais de 107 mil votos.

ENQUETE BBB 22: NAIARA, LUCIANO OU NATÁLIA, QUEM DEVE SAIR?

Como foi formado o paredão da semana?

A formação do primeiro paredão deu o que falar entre os participantes do BBB 22. O elenco do reality se reuniu na noite de domingo, 23 de janeiro, para cumprir a ‘cerimônia’ e definir quais confinados vão correr o risco da eliminação nesta semana, primeira do programa.

Depois de todos os votos e Prova Bate e Volta, Naiara Azevedo, Luciano e Natália estão no paredão. Veja como cada um deles foi parar na berlinda.

Naiara Azevedo: participante foi a primeira ocupante do paredão nesta semana e acabou entre as possíveis eliminadas porque foi votada pelo líder da semana, Douglas Silva.

Luciano: o integrante do Pipoca que quer ser ‘tão famoso quanto a Beyoncé’ terminou o domingo na berlinda porque foi puxado por Naiara Azevedo. O indicado do líder tem o poder de puxar um dos concorrentes para também ir ao paredão.

Natália: participante recebeu 7 votos e foi uma das mais votadas da semana no confessionário. Ela acabou na berlinda ocupando uma das duas vagas do confessionário na berlinda.

Além dos emparedados na enquete oficial da eliminação, Jade Picon também foi indicada para a berlinda. Ela foi para o paredão como mais votada da casa, mas venceu a Prova Bate e Volta e escapou da votação popular.

Quando será a primeira eliminação do BBB 22?

A confirmação ou não do resultado parcial do UOL sobre quem sai do BBB 22 será revelada, ao vivo, durante o programa desta terça-feira, 25 de janeiro. O reality será transmitido tanto na TV Globo quanto no GloboPlay, às 22h25 (horário de Brasília), depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

Para assistir a eliminação do participante mais votado, existem duas maneiras oficiais: na TV e na Internet. Na TV, basta sintonizar no canal aberto da Rede Globo e assistir ao principal formato do reality, que é a edição diária pensada para servir como um ‘resumo oficial’ para o público. Já na internet, é possível acompanhar o BBB 22 com uma conta do GloboPlay, o serviço de streaming oficial da Rede Globo que conta com assinaturas a partir de R$ 24,90 ao mês, com duas maneiras: o mesmo formato da TV ou câmeras exclusivas, com transmissão 24 horas, espalhadas dentro da casa do confinamento.

