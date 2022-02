Quem sai do BBB 22: enquete UOL atualizada agora

Veja o que dizem as parciais do DCI e UOL sobre quem sai do BBB 22 esta terça-feira, 1ºde fevereiro

O resultado oficial do segundo paredão do maior reality do país – disputado por Rodrigo, Natália e Jessilane – só será revelado junto da eliminação desta semana. No entanto, é possível ter uma ideia de quem sai do BBB 22 com as parciais das enquetes do DCI e UOL. Veja como está a votação do paredão nesta terça-feira, 1º de fevereiro, dia de eliminação.

Quem sai do BBB 22?

O resultado da enquete do UOL apontam Natália como quem sai do BBB 22 com 41,24% dos votos. Rodrigo Mussi está na segunda posição, com 38,74% dos votos e Jessilane ocupa a terceira e última posição do ranking com 20,02% dos votos.

De acordo com a enquete BBB 22 do DCI, que perguntou aos internautas quem deve ser o eliminado, Natália é quem sai do BBB 22 nesta terça-feira, 1º de fevereiro. A participante, que está em sua segunda berlinda, recebeu 47,74% dos votos na parcial consultada no começo desta noite.

Rodrigo Mussi, que protagonizou uma briga no Jogo da Discórdia da última segunda-feira (31), aparece na segunda posição de mais votado, com 31,39% dos votos. O brother fez sua estreia no paredão esta semana porque cortou relações com Tiago Abravanel, o líder da vez e que mandou Rodrigo para a berlinda.

A terceira e mais confortável posição do paredão da semana, de acordo com o DCI, é ocupada por Jessilane. A participante, que também faz sua estreia no paredão nesta semana, foi parar na berlinda como o nome mais votado da casa, mas não é quem sai do BBB 22 desta vez – de acordo com os votantes do portal. Veja quem votou em quem no paredão desta semana.

Como votar no GShow?

Apesar das enquetes do DCI e UOL adiantarem o resultado, os únicos votos computados para a decisão oficial do programa são aqueles registrados no GShow. Para votar, basta visitar o portal de entretenimento da Rede Globo no endereço gshow.globo.com e localizar a enquete oficial do paredão, que está em destaque na página inicial. Depois, é preciso escolher quem sai do BBB 22 nesta semana e votar em uma das três opções. A confirmação do voto só acontecerá depois que o internauta clicar na opção ‘Sou Humano’.

Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento nesta terça-feira, 1º de fevereiro, ao vivo.

Para participar da decisão e conseguir votar no GShow, é preciso criar um cadastro rápido no portal usando dados como nome completo e e-mail. Feito isso, não há limite de votos por usuários, que também podem votar no aplicativo do GShow.

Que horas vai ser a segunda eliminação do BBB 22?

A noite de eliminação desta terça-feira, 1º de fevereiro, vai começar às 22h30 (horário de Brasília). O horário de exibição do BBB 22 foi alterado pela emissora e será mais tarde porque a TV Globo irá exibir a partida entre Brasil e Paraguai pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 antes da eliminação.

Para assistir ao reality e o anúncio de quem sai do BBB 22 nesta semana, existem duas maneiras oficiais: na TV e na internet. Para ver na TV não tem segredo e basta sintonizar no canal aberto da emissora.

Na internet, para assistir ao reality, basta assinar o serviço de streaming da Rede Globo, o GloboPlay, que conta com planos a partir de R$ 24,00. Para isso, é só visitar o www.globoplay.globo.com e escolher um dos formatos disponíveis: o usuário pode escolher entre ver o formato editado para o canal aberto ou as câmeras exclusivas com transmissão 24 horas por dia – tipo Pay-Per-View.

