Quem tem mais chance de sair do BBB 22 hoje (8/2)

Naiara Azevedo, Douglas Silva e Arthur Aguiar estão na berlinda, quem tem mais chances de sair do BBB 22? Como o resultado oficial será apenas durante o programa ao vivo desta terça-feira (8), resolvemos consultar as enquetes do DCI e UOL no final da manhã de hoje, para descobrir de qual lado está a torcida do público.

VOTE EM QUEM DEVE SAIR NA ENQUETE BBB 22

Quem tem mais chance de sair do BBB 22 hoje?

Naiara e Douglas são os participantes com as maiores chances de eliminação do BBB 22. Cada um assume a liderança de uma das enquetes que consultamos às 11h36 de hoje, terça-feira (8), Naiara na parcial do UOL e Douglas na do DCI. A votação do público parece estar dividida entre o ator e a cantora, já Arthur Aguiar está tranquilo na lanterna de ambas as parciais.

UOL

Nesta parcial, Naiara está em primeiro como a participante com as maiores chances de sair do BBB 22 ao somar 44,49% dos votos. O segundo lugar é de Douglas, com 42,73%. A diferença entre eles é de 1,76%. Arthur fica em terceiro com 12,78% dos votos. Foram computados mais de 204 mil votos até agora.

Para quem não estava acompanhando as parciais ontem, a enquete do UOL mudou de cenário depois do jogo da discórdia desta segunda (7). Ontem, Douglas estava em primeiro na parcial do UOL, após a dinâmica no ao vivo, Naiara assumiu a liderança da votação.

DCI

Dos mais de 265 mil votos somados até agora na parcial do DCI, 51,54% são de Douglas. Nesta votação, o participante carioca é quem tem mais chance de sair do BBB 22 essa semana e está 18,89% a frente de Naiara Azevedo, que assume a segunda posição na enquete com 32,65% dos votos.

Arthur está em último e com poucas chances de deixar o programa, ele tem 15,81% dos votos por enquanto.

Como cada um foi parar no paredão?

Arthur foi a indicação da líder Jade Picon, o brother considerava a influenciadora digital uma aliada até então e não esperava receber o voto direto para a berlinda. Por isso, colocou a plaquinha “duas caras” na testa da sister durante o jogo da discórdia desta semana.

Douglas foi parar no paredão ao ser um dos participantes mais votados da casa durante a formação de berlinda, no último domingo (6). Já Naiara está no paredão desde quinta-feira (3), a cantora sertaneja teve o azar de ser uma das escolhas de Jade Picon depois que a famosa ganhou a prova do líder. Picon selecionou quatro brothers para consequências, de um em um, cada um abriu um pergaminho, Naiara foi direto para o paredão, Jessilane foi para a xepa, Lucas foi para o vip e Natália conquistou imunidade.

Quem escapou

Lucas foi o sortudo que escapou da terceira berlinda da temporada. O estudante de medicina do grupo dos pipocas foi o vencedor da prova bate e volta, que era uma disputa de sorte em três etapas. Ele havia caído no paredão ao ser um dos mais votados da casa.

Quem votou em quem

Tiago Abravanel votou em: Lucas

Laís votou em: Douglas Silva

Jessilane votou em: Paulo André

Eliezer votou em: Pedro Scooby

Eslovênia votou em: Douglas Silva

Lucas votou em: Tiago Abravanel

Bárbara votou em: Douglas Silva

Natália votou em: Maria

Vinícius votou em: Douglas Silva

Arthur Aguiar votou em: Maria

Pedro Scooby votou em: Linn da Quebrada

Brunna Gonçalves votou em: Lucas

Paulo André votou em: Maria

Maria votou em: Douglas Silva

Linn da Quebrada votou em: Paulo André

Naiara Azevedo votou em: Paulo André

Douglas Silva votou em: Vinícius

Que horas começa a eliminação de quem tem mais chance de sair do BBB 22 hoje – 08/02/22

O BBB 22 começa às 22h10 nesta terça-feira de eliminação, 8 de fevereiro, depois da novela Um Lugar ao Sol. O programa vai ter 1 hora e 20 minutos de exibição e além de anunciar quem sai do BBB 22 entre Naiara, Arthur e Douglas, vai exibir alguns quadros especiais que vão ao ar na terça, como o “C.A.T BBB” e o “Brasil tá Vendo”.

Para assistir ao vivo e de graça, sintonize na Globo no horário indicado em qualquer televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. Para quem prefere ver online, mas ainda quer acompanhar em tempo real e não pagar nada por isso, é só acessar a aba “Agora na TV” da Globoplay. É necessário ter um cadastro no site para ter acesso.

Programação Globo

TERÇA-FEIRA, 08/02/2022

04:00 Hora Um

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo E A Rosa

15:25 Sessão da Tarde – Simplesmente Complicado

17:05 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

18:20 Além da Ilusão

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:10 Big Brother Brasil

23:30 Jornal da Globo

00:20 Olimpíadas De Inverno 2022

Leia também

6 momentos do Jogo da Discórdia BBB 22 das plaquinhas