Última parcial aponta quem vai sair do BBB 22; veja porcentagens

Veja o que dizem as últimas parciais sobre quem vai sair do BBB 22 nesta semana: Arthur, Bárbara e Natália estão no paredão.

O quarto paredão do Big Brother Brasil está a todo vapor e, ainda nesta terça-feira, 15 de fevereiro, mais um participante será eliminado da competição por R$ 1,5 milhão. Arthur Aguiar, Bárbara e Natália estão na berlinda, mas apenas dois deles continuarão no programa. Veja o que dizem as parciais da internet sobre quem vai sair do BBB 22 nesta semana.

Quem vai sair do BBB 22?

De acordo com a enquete do DCI, que perguntou quem deve ser o eliminado da vez, Bárbara será a eliminada da quarta semana do programa. Segundo a parcial consultada na noite desta terça-feira, 15 de fevereiro, a participante lidera o ranking de rejeição do paredão com 78,21% dos votos. Para a conta, foram considerados mais de 315 mil votos.

Natália Deodato é quem está na segunda posição ao receber 17,40% dos votos na enquete do portal. Apesar de ocupar a segunda posição mais perigosa da semana, a diferença entre ela e a primeira posição é de mais de 60%.

O terceiro lugar fica com Arthur, que recebeu apenas 4,39% dos votos. Este é o segundo paredão consecutivo que Arthur é indicado pela líder e, curiosamente, a segunda vez que o brother aparece na posição mais confortável da votação.

Veja a comparação de votos que cada participante recebeu na enquete sobre quem vai sair do BBB 22:

No UOL, o resultado se repete e Bárbara é indicada como a quarta eliminada do programa com 72,19% dos votos. Natália está na segunda posição com 17,89% dos votos e Arthur, por sua vez, soma 9,92% dos votos, conquistando o terceiro lugar do ranking.

Como participar da votação do GShow?

A votação oficial do BBB 22 é feita exclusivamente no GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Sendo assim, as votações no DCI e UOL servem como um indicativo do resultado oficial da votação popular, mas os votos não são contabilizados na contagem final do programa.

Para votar no paredão e ajudar a definir quem vai sair do BBB 22, é preciso visitar o endereço www.gshow.globo.com. No portal, basta localizar a enquete oficial e escolher quem deve ser o próximo eliminado, clicar na opção e confirmar ao clicar na caixa “Sou Humano”. Uma mensagem de confirmação do voto será exibida ao final do processo, que pode ser repetido inúmeras vezes enquanto a votação estiver aberta.

Antes de votar, no entanto, é preciso criar um cadastro simples no GShow. Para isso, basta fornecer dados como nome e e-mail e definir uma senha. O cadastro é válido para todas as votações da Globo.

Quem foi expulsa do BBB 22?

Além da eliminação, o programa desta terça-feira, 15 de fevereiro, também será palco para a explicação da expulsão que aconteceu no reality. Maria foi expulsa do programa depois de bater com um balde na cabeça de Natália – que está no paredão – e infringir a regra da proibição de agressão no reality.

O incidente aconteceu durante o Jogo da Discórdia do BBB 22, que foi transmitido na noite da última segunda-feira.

Veja a foto de Maria do BBB 22:

A eliminação do BBB 22 está marcada para esta terça-feira, 15 de fevereiro, depois da novela ‘Um Lugar ao Sol’.

