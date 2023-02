Cristian conquistou poder coringa do BBB 23 desta semana e tirará o voto de alguém no quinto paredão - Foto: Reprodução/Globoplay

Brother foi o participante que mais deus estalecas no leilão

Cristian arremata poder coringa do BBB 23 e terá vantagem no paredão

Cristian arremata poder coringa do BBB 23 e terá vantagem no paredão

O leilão do poder coringa do BBB 23 desta semana mudou de sexta-feira (17) para o sábado (18) e já ganhou seu resultado. Após o raio-x, Cristian foi coroado campeão da vantagem. Assim, na formação de paredão de amanhã, domingo (19), o brother poderá mexer no jogo e tentar se salvar, já que é alvo da casa.

+BBB 23: que horas começa a prova do anjo hoje, 5ª disputa

Qual o poder coringa do BBB 23 nesta semana?

O poder coringa do BBB 23 desta semana irá tirar o direito de alguém de votar. Cristian terá que escolher entre os colegas de confinamento quem ficará de fora da dinâmica.

Ele não poderá escolher Cezar, que é o líder da semana, e nem Cara de Sapato, que já não poderá votar porque tirou essa consequência na prova do líder de resistência.

De acordo com a dinâmica divulgada pelo programa, Cristian será o primeiro a se pronunciar durante a formação de paredão. Antes dele, o anjo imunizará alguém e o líder fará sua indicação.

Cristian se desentendeu com os colegas na última semana, foi acusado de trair seu grupo, além de manipular adversários, e por isso é um dos alvos da casa. Ele deve tentar escapar do paredão tirando o direito ao voto de alguém que tem ele como opção. A votação deste domingo será aberta.

Dinâmica do 5º paredão do BBB 23

O quinto paredão terá três emparedados competindo pela permanência e ajuda do público. Fred já está na berlinda por causa de uma das consequência da prova do líder, no entanto, ainda tem chance de escapar porque poderá realizar a prova bate e volta. Nesta semana, o único participante que ficará de fora da disputa será o indicado do líder.

O vencedor da prova do anjo da semana irá imunizar alguém, pois a disputa não será autoimune

Depois, o líder Cezar fará sua indicação.

Em seguida, Cristian usará o poder coringa do BBB 23 para tirar o direito de alguém ao voto

A casa então irá votar abertamente na sala

Para finalizar, Fred terá direito a um contragolpe e puxará alguém para o paredão

A prova bate e volta será realizada com o mais votada da casa, Fred e o alvo do contragolpe

Quem ganhar, escapa do paredão. A disputa será tripla esta semana

Quem já arrematou o poder na edição

Tina: na primeira semana a sister conquistou o poder coringa do BBB 23 e teve voto peso dois durante a formação de paredão.

Cara de Sapato: além de ser líder, o lutador de MMA teve o poder coringa em mãos na segunda semana. Ele teve a vantagem de tirar alguém do paredão e escolheu salvar MC Guimê. Seu poder era de uso opcional.

Paula: o terceiro poder coringa do BBB 23 foi arrematado por Paula. Como o poder da sister era obrigatório, ela teve que salvar um de seus adversários de jogo do paredão. A biomédica escolheu quem entre os indicados do Big Fone, Domitila e Gabriel Santana, se livraria da berlinda. Ela escolheu a miss Alemanha.

Key Alves: na quarta semana, Key Alves conseguiu conquistar o poder coringa do BBB 23 e foi recompensada com um super poder. Ela teve a chance de mandar um brother ao paredão sem direito a bate e volta. Ela escolheu Paula, que acabou eliminada do jogo.

+Por que Bruno Gaga desistiu do BBB 23?