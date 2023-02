Confira quem ganhou a prova do anjo do BBB 23 e a dinâmica da semana - Foto: Reprodução/Globo

Quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 23: Ricardo vence 5ª disputa

Ricardo foi quem ganhou a prova do anjo hoje, sábado, 18 de fevereiro no BBB 23. O brother derrotou os colegas de confinamento e conquistou a disputa. Como a briga pelo colar desta semana não é autoimune, o participante terá que imunizar um aliado na noite de formação do quinto paredão.

Quem ganhou a prova do anjo de hoje?

Ricardo ganhou a prova do anjo de hoje (18), a quinta da temporada. Ricardo derrotou os colegas em uma disputa de agilidade e agora tem o colar de imunidade em mãos, que dará para um colega na noite de domingo (19). Além disso, o vitorioso vai ser agraciado com um almoço especial em que verá um vídeo da família e 1 ano do aplicativo patrocinador da prova.

Na prova do anjo desta semana, os brothers tiveram que passar por três desafios. Na primeira, era preciso encontrar uma bebida gelada em uma enorme piscina, apenas 10 passaram. Depois, era necessário encontrar um cupom do aplicativo e na última fase quem alcançasse primeiro a última casa do tabuleiro para fazer a entrega ganhava.

Larissa não participou por causa de uma das consequências da prova do líder desta semana, que a vetou da disputa. Cezar também ficou de fora, pois é o atual líder do confinamento. A dupla assistiu os colegas da varanda do confinamento.

1ª fase

Os participantes que competiram pularam em uma piscina e buscaram por bebidas. Apenas 10 deles conseguiram passar para a próxima etapa: Gustavo, Fred, Fred Nicácio, Cara de Sapato, Sarah Aline, MC Guimê, Gabriel Santana, Cristian, Ricardo e Amanda.

Um trecho de como foi a primeira etapa do Fred na prova do anjo. Ele encontrou a bebida. #BBB23 pic.twitter.com/tNkBnWXk3U — Fred Nicácio 🤴🏾 (@NicacioFred) February 18, 2023

2ª fase

Na segunda fase, os classificados abriam um porquinho em seu totem e tiravam uma plaquinha. Se fosse um cupom, continuava no jogo, caso não, era eliminado. Gustavo, Fred Nicácio, Cara de Sapato, MC Guimê, Amanda, Cristian e Fred Desimpedidos se deram mal nesta etapa e saíram da prova do anjo.

#BBB23 Alface ocupou o lugar de Cristian na final! pic.twitter.com/RaL7hWhI2m — Ta Na Área BBB (@TaNaAreaBBB) February 18, 2023

3ª fase

Sarah Aline, Gabriel Santana e Ricardo participaram da última etapa, em que era necessário ser o primeiro a realizar a entrega. Enquanto andavam, os brothers precisavam equilibrar as garrafas. Ricardo foi quem ganhou a prova do anjo e saiu campeão da disputa deste sábado.

Como será a 5ª formação de paredão

O quinto paredão já começou a ser formado antes mesmo do domingo chegar. O jornalista Fred está na berlinda por enquanto, pois pegou a pior consequência na prova do líder desta semana, que era de resistência.

Os nove primeiros a deixarem a disputa precisaram pegar um pergaminho e sofrer a desvantagem que era apontada no papel. Fred foi o sexto a desistir e acabou enviado para a berlinda. Ele ainda terá chance de escapar, pois poderá participar da prova bate e volta.

Na dinâmica desta semana, a casa irá votar abertamente. Apenas o mais indicado irá parar na berlinda, os outros emparedados serão o indicado do líder, Fred e o contragolpe do jornalista.

Dinâmica

1 - Quem ganhou a prova do anjo imuniza alguém

2 - Líder Cezar indica

3 - Poder coringa é usado

4 - Casa vota

5 - Fred dá contragolpe

6 - Prova bate-volta é realizada e alguém se salva

Quem já foi anjo no BBB 23?

Ricardo, quem ganhou a prova do anjo hoje no BBB 23, é o quinto a conquistar a cobiçada disputa. Outras quatros brigas pelo colar de imunidade foram realizados no confinamento até agora.

Aline Wirley e Bruno: a dupla venceu a primeira prova do anjo do BBB 23. Eles tiveram que escolher uma dupla para ser imunizada e salvaram Amanda e Cara de Sapato dos votos da casa.

Ricardo: na segunda semana, Ricardo foi coroado campeão da disputa. Ele chegou até a última fase da disputa com o segundo melhor tempo da disputa e brigou com Cezar Black pela vitória, levando a melhor. Na noite de formação, ele resolveu imunizar Tina.

Cristian: o sulista foi o sortudo que conquistou a terceira disputa pelo anjo. Na noite de formação, ele resolveu salvar Key Alves dos votos dos colegas e lhe deu o colar.

Amanda: a quarta prova do anjo do BBB 23 foi realizada em duas etapas. A primeira foi em dupla e Amanda e Cara de Sapato levaram a melhor. A segunda fase foi apenas entre os dois e Amanda venceu, ganhando até um carro. Por ganhar a primeira etapa da prova, Cara de Sapato ficou imune. Já Amanda, não teve imunidade e deu seu colar de anjo para Aline.