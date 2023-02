Quem está no monstro nesta semana do BBB 23: Cristian e Cezar foram mandados por Ricardo - Foto: Reprodução/Globoplay

Participantes foram selecionados por quem venceu a quinta disputa do anjo do BBB 23.

Quem está no monstro no BBB 23: Cristian e líder Cezar são escolhidos

Quem está no monstro no BBB 23: Cristian e líder Cezar são escolhidos

Ricardo fez sua escolha após vencer a prova do anjo hoje e quem está no monstro desta semana do BBB 23 é Cristian e o líder Cezar, que foi para a xepa. A dupla se deu mal e além de ficar preso ao castigo, ainda perdeu 300 estalecas. A disputa deste sábado foi de agilidade e habilidade e contou com três etapas.

Dinâmica da semana BBB 23

Quem está no monstro do BBB 23 hoje?

Cristian e Cezar estão no monstro desta semana do BBB 23. A dupla terá que se vestir de "irritadinhos" e irem para uma área reservada quando a música tocar durante este fim de semana. Eles foram escolhidos por Ricardo, que venceu a prova do anjo de hoje, sábado (18).

"Monstro pavio curto, os dois castigado deverão passar o tempo todo vestidos de irritadinhos e ao sinal do monstro, deverão ir ate a área reservada para os estressados e extravasar essa impaciência. Cada um perde 300 estalecas e quem estiver no vip vai para a xepa", disse o informativo enviado pela produção sobre a dinâmica do novo castigo.

Ricardo optou por aumentar o número de moradores da xepa e escolheu Cezar, que é atualmente líder esta semana. Ele disse que o baiano é seu "arqui-inimigo" no jogo e já vai indicá-lo ao paredão.

Nesta semana, o líder é Cezar. Para seu grupo privilegiado, ele escolheu Aline, Fred Nicácio, Gabriel Santana, Key Alves e Gustavo. Sendo assim, ficaram na xepa Amanda, Sapato, Fred, Alface, Sarah, Larissa, Marvvila, MC Guimê e Domitila

Ricardo colocando o Cezar (líder da semana) no monstro, automaticamente colocando ele na XEPA e perdendo as regalias do quarto. #BBB23 🎥 Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/hREINPy5Bq — Dantas (@Dantinhas) February 18, 2023

Quando acaba o castigo?

Os castigos do BBB 23 sempre duram até o domingo. Os brothers são obrigados a ficarem com suas fantasias e cumprirem as regras da dinâmica até o programa ao vivo, quando o apresentador Tadeu Schmidt libera os confinados da tarefa. Este é o quinto castigo do monstro da edição. Até agora, todos foram realizados em dupla.

Quem já foi monstro no BBB 23?

Além de Cristian e Cezar, que receberam o castigo do monstro essa semana, mais quatro duplas já foram as azaradas que acabaram escolhidos na dinâmica.

Fred Nicácio e Marília foram os primeiros, eles foram selecionados pela dupla Aline Wirley e Bruno, que conquistaram a primeira prova do anjo da temporada.

O médico e a maquiadora tiveram que "caçar likes" no confinamento. Eles estavam vestidos de biscoitos e sempre que a música tocavam eram obrigados a irem para a área selecionada no gramado e se apresentarem.

Depois, os azarados da vez foram Domitila e Gabriel Santana. Escolhidos pelo anjo Ricardo para o castigo "mala sem alça", eles tiveram que usar uma fantasia com três malas e dançar na área externa sempre que a música do monstro tocava.

Após vencer a terceira prova do anjo do BBB 23, Cristian escolheu Amanda e Mc Guimê para o castigo. Com o título "monstro tricotando", o brother teve que selecionar dois participantes que acreditavam que "tricotavam" muito pela casa e gostavam de trocar uma fofoca.

A médica e o funkeiro passaram o tempo todo vestidos com uma fantasia cheias de novelos de lã e segurando as agulhas de tricô. Ao sinal sonoro, eles eram obrigados a ir para a área externa.

O quarto castigo do monstro foi um dos mais difíceis da temporada, pois foi de revezamento. Marvvila e Cezar foram escolhidos por Amanda e precisaram se dividir para ficar em um muro instalado no gramado do confinamento. Eles usavam fantasias que simulavam um muro e um deles sempre precisava estar na construção.

+Cristian arremata poder coringa do BBB 23 e terá vantagem no paredão

+Por que Bruno Gaga desistiu do BBB 23? Entenda