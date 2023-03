10ª Prova do Anjo acontece neste sábado (25) - Foto: Reprodução/Rede Globo

BBB 23: que horas começa a Prova do Anjo hoje e como assistir ao vivo (25/03)

Mais uma Prova do Anjo será realizada neste sábado, 25. Quem vencer a disputa estará imunizado na formação do paredão de amanhã, já que nesta semana o benefício é autoimune. O ganhador também escolhe dois brothers para cumprir o Castigo do Monstro.

A Prova do Anjo é realizada tradicionalmente à tarde. Não há horário certo para começar, mas a disputa costuma ter início após às 12h. Os fãs que quiserem assistir a disputa precisam ficar ligados no Globoplay e aguardar a competição começar.

A disputa pelo colar da imunidade só é transmitida ao vivo para quem é assinante da plataforma de streaming ou pay-per-view. Os demais espectadores assistem aos melhores momentos na edição que vai ao ar hoje à noite na Globo.

O vencedor da Prova do Anjo ganha alguns benefícios. Além da imunidade, ele poderá convidar três brothers para o almoço do anjo, que acontece amanhã, e assistir a vídeos gravados pela família, momento que gera muita emoção. Já os dois escolhidos para o Monstro devem permanecer até o início do programa de domingo com a fantasia e cumprir o castigo designado.

Onde ver a prova do Anjo ao vivo?

A Prova do Anjo é exibida ao vivo no Globoplay. É necessário ter uma das assinaturas pagas para acompanhar a transmissão.

Passo 1: entre no Globoplay pelo navegador ou baixe o aplicativo disponível para Android e iOS (https://globoplay.globo.com/).

Passo 2: se você já tem uma assinatura, basta entrar na sua conta. Já usuários não assinantes precisam adquirir um dos planos pagos para ter acesso a transmissão em tempo real. Clique em 'assine já' no canto superior direito;

Passo 3: o sistema irá solicitar um cadastro. Informe seu nome completo, data de nascimento, gênero, local de residência, e-mail e crie uma senha que será usada no seu login na plataforma.

Passo 4: veja quais são pacotes disponíveis e escolha o de sua preferência.. Os valores mensais começam em R$ 24,90 e o anual sai por R$ 238,80, que pode ser parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito.

Passo 5: insira uma forma de pagamento para concluir a assinatura.

Passo 6: clique na aba 'BBB' e depois na câmera 'Acompanhe a casa' para assistir ao vivo depois de saber que horas começa a Prova do Anjo hoje.

Dinâmica da semana BBB 23

O próximo paredão será formado amanhã, a partir das 23h10, horário de Brasília, logo após o Fantástico. A dinâmica da semana do BBB 23 contará com anjo autoimune, Poder Curinga, votação da casa e Bate-Volta.

Dinâmica do 11º paredão

1 - Anjo autoimune.

2 - A líder Sarah Aline indica um brother direto ao paredão, sem chance de jogar a Prova Bate-Volta. A psicóloga cogita mandar Bruna Griphao para a votação popular.

3- Votação da casa acontece no confessionário. Vencedor da dinâmica do Globoplay veta alguém de votar.

4- Poder Coringa: dono do benefício tem que mandar alguém para o paredão entre os menos votados da casa, exceto ela.

5- O indicado pelo Poder Coringa tem direito a um contragolpe e puxa alguém para a berlinda.

6- Todos jogam a Prova Bate-Volta exceto o indicado pelo líder.

Este será o 11º paredão do BBB 23, mas essa é a décima disputa pelo colar da imunidade. Isso porque na semana turbo, foram realizadas duas Provas do Líder e dois paredões, mas apenas uma Prova do Anjo.

O programa também contou com algumas novas dinâmicas nesta temporada, como a repescagem após a expulsão de Mc Guimê e Cara de Sapato. O programa realizou a Casa do Reencontro com os nove primeiros eliminados, mas apenas dois deles ganharam a chance de retornar ao jogo. Fred Nicácio e Larissa foram os brothers escolhidos pela audiência e já estão de volta ao programa.

