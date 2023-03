BBB 23 vai reviver polêmica: veja como vai ser o jogo da discórdia hoje

O jogo da discórdia hoje, segunda-feira, 13 de março, será provocante e deve gerar várias intrigas entre os participantes do BBB 23. Boninho, o chefão do reality show da TV Globo, já adiantou em publicação no Instagram que a dinâmica trará baldes e os brothers ficarão encharcados.

Na noite de domingo (2), o diretor gravou um vídeo e explicou: "amanhã a gente tomou coragem e o jogo da discórdia vai ser ser o que? Balde". Em seguida, Boninho leva um banho e brinca ao reclamar com a filha mais nova, Isabella Furtado.

O jogo da discórdia hoje começa às 22h25, depois da novela Travessia, de acordo com a programação da TV Globo. O programa ao vivo está previsto para acabar às 23h45, faixa da Tela Quente.

A última vez que o programa teve uma dinâmica parecida foi em 2022, quando Maria bateu com um balde na cabeça de Natália e acabou eliminada por agressão.

Desde então, os participantes não costumam mais ter contato com os adversários nas dinâmicas de discórdia. Quando os brothers do BBB 23 levaram tortada na cara, bomba de óleo, surra de travesseiro, entre outras, os dummies do reality show que despejaram as nojeiras nos confinados.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Jose Oliveira (@jbboninho)

Como assistir o jogo da discórdia hoje ao vivo?

O Jogo da Discórdia é sempre exibido nos programas ao vivo de segunda-feira e por isso podem ser conferidos gratuitamente pela TV Globo ou a Globoplay em tempo real. No entanto, o problema é que em alguns dias, o reality show não consegue terminar a dinâmica no horário e por isso ela continua sendo exibida pelo Pay Per View e Multishow.

Assim, se o jogo da discórdia de hoje for exibido inteiramente no ao vivo, você consegue acompanhá-la totalmente de graça. Caso não termine, você terá que abrir o bolso.

Como assistir ao vivo de graça

Para quem vai conferir os acontecimentos mostrados no programa desta segunda-feira, pode conferir o conteúdo pela TV Globo no horário apontado pela programação da Globo ou então usar a aba "Agora na TV" da Globoplay.

Para ter acesso a aba que exibe a TV Globo online em tempo real gratuitamente é necessário ter uma conta no site. Para criar a sua, entre em https://globoplay.globo.com/, depois clique em entrar na aba lateral direita e siga os passos para criar seu perfil.

Informe alguns dados pessoais, como nome completo, gênero, data de nascimento, localização, etc. Após terminado o processo, você terá uma conta ativa no site. Agora é só entrar na plataforma e clicar na aba "Agora na TV" na parte superior do site. Clique na TV Globo e aguarde pelo jogo da discórdia hoje.

Como assistir após o programa ao vivo

Caso o jogo da discórdia hoje seja muito grande e você tenha que acompanhar fora do programa ao vivo, acesse a Multishow pela sua televisão por assinatura. Caso não tenha, você pode se tornar assinante da Globoplay.

Para isso, você deve criar o seu cadastro https://globoplay.globo.com/ usando a aba "entrar" na lateral direita. Depois, você retornará para a página inicial e irá em Vitrine Globoplay. Por lá encontrará todos os pacotes do serviço, que custam entre R$ 19,90 e R$ 89,90.

Após informar a sua forma de pagamento, sua conta já estará válida e você poderá assistir as câmeras exclusivas 24 horas do reality show no Pay Per View. Acesse a aba do BBB 23 e se divirta!