Participantes precisaram escolher os menos confiáveis do BBB 23

Quem levou mais torta na cara no Jogo da Discórdia BBB 23?

Mais uma noite de fogo no parquinho com o jogo da discórdia do BBB 23, e nesta segunda-feira, 30 de janeiro, os brothers escolheram os brothers menos confiáveis. Para completar, os escolhidos levaram torta na cara.

Os participantes se dividiram em três grupos, de 7 participantes cada. Depois, eles precisaram escolher seus "alvos" e os participantes "não confiáveis".

Apenas Aline e Gustavo ficaram sem receber tortas, ou seja, não foram escolhidos como inconfiável. Já o mais escolhido foi Gabriel Santana, Amanda e Guimê.

Como foram as escolhas no jogo da discórdia?

Veja como foram as distribuições de tortas neste jogo da discórdia. Cada um teve que escolher dois participantes menos confiáveis.

Cara de Sapato escolheu Fred Nicácio e Domitila Bruno escolheu Fred Nicácio e Fred Desimpedidos Key escolheu Larissa e Guimê Larissa escolheu Key e Gabriel Aline Rouge escolheu Gabriel Santana e Ricardo Cristian escolheu Fred Desimpedidos e Bruno Bruna Griphao: Marvvila e Domitila Sarah: Amanda e Cezar Fred Nicácio escolheu Bruno e Cara de Sapato Ricardo escolheu Marvvila e Fred Nicácio Marvvila: Ricardo e Cezar Gustavo escolheu Guimê e Amanda Fred: Bruno e Cris Guimê: Gabriel Santana e Amanda Domitila: Bruna e Guimê Amanda escolheu Fred Nicácio e Sarah Tina: Gabriel Santana e Paula Cezar: Cara de Sapato e Gabriel Paula: Gabriel Santana e Tina Gabriel: Gabriel Santana e Larissa Gabriel Santana: Guimê e Ricardo.

