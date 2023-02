Prova do anjo de hoje do BBB 23 não terá Larissa; entenda - Foto: Reprodução/Globo

Tem veto na prova do anjo hoje no BBB 23? Quem pode participar ou não

A quinta prova do anjo será realizado neste sábado (18) e já tem sister que ficará de fora, Larissa. Além dela, haverá vetos na disputa? As duas últimas semanas contaram com uma dinâmica antes do início da competição pelo colar de imunidade que tirou a chance de alguns brothers de participar da briga.

Dinâmica da semana BBB 23

Alguém vai ser vetado da 5ª prova do anjo do BBB 23?

A produção do BBB 23 ainda não revelou se haverá vetos na prova do anjo desta semana. É possível que alguns brothers fiquem de fora, já que nas duas últimas disputas a dinâmica do veto foi utilizada. Porém, por enquanto ainda não há confirmações.

Na quarta prova pelo colar de imunidade, no sábado passado, dois brothers ficaram de fora da disputa, Cristian e Ricardo, mais conhecido pelo apelido de Alface. Eles foram tirados por Fred e Cezar, respectivamente. Na semana antes desta, que marcou a terceira prova, o número de vetos foi bem maior e 8 participantes ficaram de fora da prova do anjo.

Geralmente, os vetos na prova do anjo são dados por quem é sorteado. Antes da disputa começar, todos são chamados para a sala e o apresentador Tadeu Schmidt pede que o líder ou outro participante pegue uma urna na despensa. O sorteio começa e então os vetos são distribuídos.

Quem já está de fora da prova do anjo de hoje?

Larissa já está fora da prova do anjo de hoje. A sister teve o azar de tirar a consequência que a proibia de participar da disputa durante a prova do líder desta semana. A briga pela chefia da casa foi de resistência e Larissa foi a terceira a desistir. No total, 9 consequências foram distribuídas aos brothers.

Cezar também não participa da prova do anjo, pois é o líder da semana. Os chefões da casa nunca competem nesta disputa. O brother foi coroado após ficar 15 horas e 45 minutos na disputa de resistência desta semana.

🚨 Larissa é a TERCEIRA A DESISTIR da prova por estar muito enjoada, e pegou a consequência de não participar da prova do anjo. #BBB23 pic.twitter.com/WKaJyguZez — BEAMCASTRO (@beamcastroo) February 17, 2023

Fred já está no paredão e deve participar

Fred, do Desimpedidos, já está no quinto paredão do programa, também por culpa de uma das consequências da prova do líder. Tadeu Schmidt não comentou sobre o assunto, porém, como o anjo de hoje não é autoimune, é provável que ele possa participar, caso não seja vetado por ninguém.

Quem vencer o anjo terá que escolher um colega de confinamento para ficar imune durante a formação de paredão de amanhã (19), a quinta da temporada.

Horário da prova do anjo de hoje, sábado (18)

A prova do anjo não tem horário exato para começar, pois a produção não revela os detalhes da disputa com antecedência. No entanto, é possível saber quando a disputa irá começar porque os brothers são convocados para a sala. É comum que isso aconteça entre às 12h00 e 14h00. Por isso, é importante ficar de olho no Pay Per View para não perder nada.

Há algumas semanas em que a prova começa bem tarde, beirando às 15h00 ou 16h00 horas. Porém, isso é mais incomum para o programa. Os melhores momentos da disputa são editados e mostrados no programa noturno diário comandado por Tadeu Schmidt.

Além de escolher para quem dar a imunidade, o anjo ganha a vantagem de ter um almoço especial com alguns amigos e assistir a um vídeo enviado pela família. A escolha do monstro também é de quem vence a prova. Há quem goste da chance de botar um desafeto no castigo, mas também existem participantes que não gostam de se comprometer e acham a tarefa uma desvantagem.

Veja como foi a prova do anjo da semana passada:

