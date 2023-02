BBB 23: que horas começa a prova do anjo hoje, 5ª disputa

Prova do anjo de hoje do BBB 23 não será autoimune e já tem gente vetada - Foto: Reprodução/Globo

A quinta prova do anjo do BBB 23 será realizada hoje, sábado, 18 de fevereiro! A disputa não será com todos os participantes do confinamento e logo após a vitória de um dos brothers, os castigados do monstro serão selecionados. A exibição será ao vivo na Globoplay e os melhores cortes serão exibidos no programa desta noite.

Qual o horário da 5º prova do anjo do BBB 23?

A prova do anjo do BBB 23 geralmente começa entre às 12h00 e 14h00. A produção não costuma revelar o horário exato em que a competição pelo colar de imunidade terá início, mas é comum que elas ocorram entre o final da manhã e começo da tarde.

Antes da prova do anjo começar, os brothers costumam ser chamados na sala do confinamento para um sorteio. Ele é comandado por Tadeu Schmidt e varia todas as semanas. Às vezes esse sorteio decide quem participa e quem fica de fora, já em outras semanas ele define apenas a ordem que os participantes irão jogar. Tudo depende do planejamento preparado pela produção.

Larissa já está fora da disputa deste sábado. Na prova do líder da semana, que coroou Cezar, a professora de educação física tirou a consequência que a vetava da disputa do anjo de hoje.

É bom lembrar que o anjo desta semana NÃO é autoimune. Assim, quem vencer deverá escolher um colega para receber o colar de imunidade na formação de paredão, no domingo (19). Além disso, o campeão ganha o almoço do anjo e deve escolher quem ficará no monstro.

As disputas pelo anjo nunca são de resistência, sempre variam entre habilidade, agilidade, estratégia, entre outros estilos. Ela é exibida ao vivo no Pay Per View e já editada no programa diário noturno.

Como assistir ao vivo

Para assistir a prova do anjo ao vivo é necessário ser assinante de algum pacote da Globoplay para ter acesso ao Pay Per View do BBB 23. Se preferir não gastar nada, é só esperar pelo programa de sábado apresentado por Tadeu Schmidt, que exibe os melhores momentos da disputa. Hoje, a programação da TV Globo aponta que o reality show começa às 21h50.

Como será a formação de paredão

O paredão desta semana já teve seus detalhes divulgados pelo apresentador Tadeu Schmidt. O jornalista informou que a disputa será tripla e contará com contragolpe e prova bate e volta. Fred Desimpedidos já está no paredão por causa de uma das consequências da prova do líder.

1 - Anjo imuniza

2 - Líder Cezar indica alguém

3 - Poder curinga é usado e alguém ficará sem direito a voto

4 - Casa votará abertamente

5 - Contragolpe de Fred

6 - Prova bate-volta