Anitta ganhou Grammy Latino?

Anitta fez história na noite de domingo, 5, ao participar da cerimônia do Grammy Awards, nos Estados Unidos, prêmio de maior prestígio da música. A cantora perdeu a categoria na qual concorria, mas deixou dúvidas se ela já venceu na versão Latina do Grammy, realizado anualmente em novembro, que já premiou artistas como Ludmilla e Liniker.

Quantos Grammys Latinos a Anitta tem?

Anitta nunca ganhou um Grammy Latino. A poderosa já foi indicada oito vezes na premiação, mas não levou as estatuetas para casa.

A carioca também já se apresentou na premiação. Em 2014, ela foi a artista mais jovem a cantar no Grammy Latino. Apesar de não ter vencido nas duas categorias que concorria, Anitta teve um grande destaque na premiação em 2022 ao ser apresentadora ao lado de Luis Fonsi, Thalia e Laura Pausini. Ela também fez uma grande performance do hit mundial 'Envolver' e um medley das músicas 'Vai Malandra', 'Rave de Favela' e 'Machika'.

A brasileira também foi indicada ao Grammy Awards, realizado anualmente em Los Angeles, nos Estados Unidos, a premiação é a mais cobiçada e mais prestigiada da música mundial. Anitta foi indicada na categoria Artista Revelação, mas perdeu a estatueta para a novata Samara Joy.

Apesar de ter saído do evento sem o prêmio, Anitta foi bastante aclamada nas redes sociais e disse estar muito feliz por ter sido indicada. "Foi muito lindo. Algumas pessoas me mandaram mensagem me consolando depois, mas eu não estou triste. Eu estou muito feliz", contou.

Ao longo da história da música brasileira, outros artistas já foram indicados ao Grammy Awards. Além de Anitta, Eumir Deodato, em 1974, Astrud Gilberto e Tom Jobim, em 1965, e Morris Albert, em 1976, já foram nomeados na mesma categoria, mas também não levaram o prêmio.

No entanto, há brasileiros que saíram vitoriosos em outras categorias, incluindo João Gilberto, em 1965, Tom Jobim, em 1965 e 1966, Roberto Carlos, em 1985, e mais recentemente Eliane Elias, em 2017, entre outros grandes nomes.

Ludmilla tem Grammy Latino?

Diante do burburinho sobre Anitta nos Grammys, alguns fãs ficaram em dúvida se Ludmilla venceu o Grammy Latino, uma versão do prêmio que celebra artistas que cantam em espanhol, português e outros idiomas da América Latina.

A resposta é sim. Em 2022, Ludmilla conquistou seu primeiro Grammy Latino na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com Numanice #2. No mesmo ano, Chitãozinho e Xororó, Liniker, Alceu Valença, Jorge Drexler & Marisa Monte, Erasmo Carlos e o grupo Bala Desejo também saíram vitoriosos. Já no Grammy Awards americano, Ludmilla nunca foi nomeada.

Na época, a pagodeira publicou um vídeo em seu perfil agradecendo a premiação. "Obrigada, obrigada e obrigada Deus! É NOSSO, BRASIL 🇧🇷NUMANICE #2 é Grammy Winner. Feriado no Brasil hoje, c*ralho!", escreveu. A publicação está em destaque no perfil da cantora. Confira:

Quem é Samara Joy, que venceu no lugar de Anitta?

Anitta perdeu o Grammy Awards para a cantora Samara Joy, novaiorquina de 23 anos. A derrota da cantora brasileira deixou os fãs tristes, que tinham esperança de que a carioca traria para casa um dos principais prêmios da música mundial.

Samara Joy canta jazz e faz bastante sucesso no TikTok. Seu primeiro álbum foi lançado em 2021, no mesmo ano em que a jovem se formou na faculdade, chamado Whirlwind Records. Foi a partir daí que ela começou a ficar conhecida no ramo artístico, além de crescer no aplicativo de vídeos.

Em 2022, ela lançou o álbum Linger Awhile, acompanhada de uma banda formada por seus antigos professores da universidade. O trabalho lhe rendeu duas indicações no Grammy Awards deste ano, inclusive na mesma categoria de Anitta.

