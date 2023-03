Que horas acaba o show do Coldplay no Brasil?

Que horas acaba o show do Coldplay no Brasil?

O show do Coldplay promete emocionar os fãs! A banda já está no Brasil para uma maratona de apresentações em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Com todos os ingressos esgotados, os britânicos já divulgaram o horário de abertura dos portões e início do espetáculo para que os fãs possam se planejar na ida e volta. Confira o cronograma.

Quantas horas dura o show do Coldplay?

O show do Coldplay tem duração média de duas horas, aproximadamente. Os músicos apresentam cerca de 20 músicas para os fãs. A banda divulgou o cronograma apenas dos shows de São Paulo por enquanto. Os horários das demais cidades serão divulgados a medida que as apresentações forem acontecendo.

Na capital paulista, o show do Coldplay está marcado para começar às 20h30. Vale lembrar que atrasos podem acontecer, como na apresentação de 10 de março, no Morumbi, em que os músicos subiram ao palco 15 minutos mais tarde que o previsto.

Os portões abrem às 17h. O primeiro show de abertura, com Elana Dara, está previsto para as 18h15. O grupo Chvrches faz a segunda apresentação da noite logo depois, às 19h15.

Com um show de duas horas, o grupo deve encerrar a apresentação por volta das 22h30. Os fãs que utilizarem o transporte público para ir e voltar do Estádio do Morumbi conseguem embarcar até às 00h na estação São Paulo-Morumbi, da linha 4 amarela do Metrô, a mais próxima do local. Também é possível deixar o estádio de ônibus.

Veja o cronograma publicado pela banda:

Descubra o cachê do Coldplay

Quando é o show do Coldplay no Brasil?

Os shows do Coldplay foram transferidos para março deste ano após o vocalista Chris Martin ser diagnosticado com infecção pulmonar em outubro do ano passado, data em que as apresentações estavam originalmente marcadas.

O grupo britânico está em solo brasileiro desde a última quinta-feira e realizou a primeira das onze apresentações na sexta. O público total foi de 72.500 pessoas, de acordo com o jornalista José Noberto Flesch.

Todos os ingressos para os shows do Coldplay no Brasil estão esgotados. A banda passa pelo Brasil com a turnê do álbum 'Music of the Spheres', lançado em 2021, que traz colaborações com a cantora Selena Gomez, com o grupo de k-pop BTS e com o músico britânico Jacob Collier.

São Paulo: 10, 11, 13, 14, 17 e 18 de março no Estádio do Morumbi

Curitiba: 21 e 22 de março

Rio de Janeiro: 25, 26 e 28 no Estádio Nilton Santos - Engenhão

VEJA: Red Hot Chili Peppers no Brasil