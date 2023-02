De onde é e quanto custa a roupa da Maísa no Altas Horas?

Atriz e apresentadora ostenta looks de grifes que somam mais de R$ 20 mil, sem contar as joias.

A roupa da Maísa no Altas Horas deste sábado, 11, chamou a atenção dos espectadores. A atriz e apresentadora, que sempre usa modelos das mais diversas grifes, usou um conjunto de blazer e shorts da mesma estampa na cor azul, junto com sapatos de salto. As peças ultrapassam o preço de U$ 3000 no site da loja parisiense.

Quanto custa a roupa da Maísa?

A roupa da Maísa é da grife Balmain Paris, uma das mais conceituadas lojas do mundo. Para se ter ideia, a cantora Beyoncé usou um modelo da loja durante algumas fotos para o Grammy Awards deste ano, maior premiação da música mundial.

O modelo do blazer usado pela atriz brasileira está disponível para compra no site da grife também em outras cores. A peça sai por U$ 3.250,00, cerca de R$ 16.949 na cotação atual.

Já o shorts usado pela famosa está indisponível. Modelos semelhantes custam em torno de U$ 1.595,00, cerca de R$ 8.318,15. Além do look "de milhões", Maísa também usa joias de Marisa Clermann, bastante famosa entre as celebridades.

O stylist da atriz é Pedro Sales, conhecido por ser um dos maiores estilistas brasileiros. Além da jovem, ele também é responsável por looks de Sabrina Sato, Ivete Sangalo e Marina Ruy Barbosa.

Não é a primeira vez que a atriz chama atenção com seus modelitos de grife. Em abril do ano passado, Maísa esteve no Altas Horas e usou uma roupa da Miu Miu, que logo viralizou. Na ocasião, a artista apostou em uma camisa oversized com um casaco de tricô e uma minissaia por cima.

Apesar do look ter sido criticado pelos internautas, as peças eram lançamentos da temporada primavera-verão e ultrapassavam a marca de quatro dígitos. A camisa custa R$ 6 mil, enquanto a minissaia sai por R$ 3.450. Já os sapatos da famosa valem R$ 3.5000.

Confira a roupa da Maísa no Altas Horas deste sábado:

Qual o novo filme da Maísa?

Maísa está de volta às telonas com Desapega, filme que chega aos cinemas em 9 de fevereiro. Glória Pires e Marcos Pasquim também estão no elenco.

A comédia nacional acompanha a história de Rita (Glória Pires), uma mulher viciada em compras que luta contra a compulsão há sete anos. Para tentar se livrar do vício, ela coordena um grupo de apoio para compradores compulsivos onde conhece Otávio (Marcos Pasquim), com quem começa a namorar.

Rita é mãe de Duda (Maísa), uma jovem de 18 anos que torce para que a mãe encontre um novo amor. Até que um dia, a garota conquista uma bolsa de estudos na Universidade de Chicago e decide se mudar para o país estrangeiro, deixando a mãe desesperada pois não sabe viver sem a filha.

O roteiro de Desapega é de Leandro Matos e a direção fica com Hsu Chien. Os atores Matheus Costa, Malu Valle, Wagner Santisteban, Polly Marinho e Carol Bresolin completam o elenco.

Nos últimos anos, Maísa se tornou uma estrela da Netflix. Ela esteve no filme Pai em Dobro (2021), ao lado de Eduardo Moscovis, e protagonizou o seriado De Volta aos 15 com Camila Queiroz. A famosa também esteve nos longas-metragens Ela Disse, Ele Disse (2019), adaptado da obra de Talita Rebouças, e Cinderela Pop (2019).

Entre 2019 e 2020, a apresentadora comandou o Programa da Maísa, seu próprio talk show no SBT. A jovem encerrou o contrato com a emissora de Silvio Santos após 13 anos para assinar com a gigante do streaming.

Ela também trabalha como influenciadora digital, somando mais de 46 milhões de seguidores em sua página no Instagram.