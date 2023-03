Humberto Martins está doente? Ator esclarece rumores

Humberto Martins esclareceu rumores de que estaria sofrendo de uma doença grave em um vídeo publicado em sua página no Instagram no último sábado, 11. O intérprete de Guerra virou assunto entre os internautas, que acreditam que ele estava com algum problema de saúde enquanto gravava a novela Travessia.

O que Humberto Martins tem?

O ator Humberto Martins não está doente, conforme ele mesmo afirmou em suas redes sociais. O famoso decidiu vir ao público após notícias de que ele teria sido diagnosticado com Mal de Parkinson começarem a circular na web. As notas também afirmavam que o artista precisou usar dublês em algumas cenas durante as gravações de Travessia.

"Oi, pessoal. Passando por aqui para falar com vocês um pouquinho e esclarecer certas coisas", começou ele. Humberto afirmou que recebeu dezenas de mensagens perguntando se ele estava bem, até mesmo de pessoas de sua família.

"Há algumas notas caluniosas e mentirosas que estão saindo ao meu respeito, sobre meu estado de saúde. Eu tô muito bem, estou aqui no camarim gravando Travessia firme e forte. Estou aqui sentado esperando a próxima cena", diz o ator no vídeo enquanto mostra o ambiente ao seu redor.

O famoso finalizou dizendo que os fãs podem ficar despreocupados pois a informação não procede e chamou as notícias ao seu respeito de maldosas.

Veja o pronunciamento de Humberto Martins:

O ator Humberto Martins que esta no ar como Guerra em Travessia das 21 horas da TV Globo usou sua conta no Instagram gravando um vídeo para desmentir notas que surgiram de que ele estaria doente com diagnóstico de Mal de Parkinson. O ator diz que não procede que esta bem de saúde pic.twitter.com/ygIjy5NvMD — Luktv 📺🎤📹 (@luktv_spsjc) March 11, 2023

Guerra morre na novela Travessia?

Guerra não morre na novela por enquanto. O personagem de Humberto Martins se recupera da cirurgia de emergência e volta para a empresa.

Nos próximos capítulos do folhetim de Glória Perez, o pai de Chiara (Jade Picon) retorna ao cargo de presidente sob os aplausos dos funcionários e ainda enfrentará Ari (Chay Suede) sobre o roubo das ações. Núbia (Drica Moraes) até tentará explicar o ocorrido para o ricaço, mas ele não dará ouvidos.

A investigação da polícia sobre o atentado sofrido por ele continuará acontecendo e terá Moretti (Rodrigo Lombardi) como o principal suspeito da tragédia. Enquanto tudo isso acontece, Bruna (Giullia Buscacio) comenta com Guida (Alessandra Negrini) que ela e Dante (Marcos Caruso) desconfiam de que Guerra possa ter um envolvimento maior na morte de Débora (Grazi Massafera) do que ele afirma.

Ele também receberá uma notícia bombástica ao saber que Chiara está grávida de Ari. O empresário e Cidália (Cássia Kis) vão esconder o diagnóstico médico da jovem ao menos por enquanto.

Quando acaba Travessia?

Travessia termina em 5 de maio, sexta-feira, com reapresentação do último capítulo no sábado. A novela totalizará sete meses no ar.

Após o fim de atual trama, o público passa a acompanhar Terra e Paixão, de Walcyr Carrasco, a partir do dia 8 do mesmo mês. As gravações já começaram e parte das cenas estão sendo gravadas no Mato Grosso do Sul.

Terra e Paixão terá como trio protagonista os atores Caio (Cauã Reymond), Aline (Barbara Reis) e Daniel (Johnny Massaro). O folhetim começa com a mocinha ficando viúva após seu marido ser assassinado durante uma tentativa de invasão nas terras onde eles vivem.

Para dar continuidade ao legado da família, ela decide deixar a carreira de professora para trás para se tornar produtora agrícola, mesmo sem nunca ter plantado uma semente.

Ao longo da trama, ela conhece os irmãos Caio e Daniel que estão em uma disputa para decidir quem vai ser o sucessor e herdeiro do rico produtor rural Antônio (Tony Ramos). Ambos se apaixonam por Aline.