Looks das famosas no Natal vão do clássico vermelho ao pijama

A ceia pode ter sido diferente por conta da necessidade de distanciamento social, mas os looks das famosas no Natal não deixaram de chamar atenção nas redes sociais. Mesmo em casa, elas esbanjaram estilo, com muito vermelho, algumas peças básicas e até pijama.

Como são os looks das famosas no Natal?

A tradição da roupa vermelha para as festividades natalinas marcou presença nas produções de Marina Ruy Barbosa, Ludmilla, Sabrina Sato e Ticiane Pinheiro. A cor verde, também muito procurada nesta época do ano, foi a escolha da Larissa Manoela. Teve pretinho sensual da Cleo, roupa neutra da Maisa e pijama da Preta Gil. Confira detalhes dos looks das famosas no Natal:

Marina Ruy Barbosa de vermelho

Vermelha é a cor mais tradicional da noite de Natal. Para quebrar a monotonia do look de uma cor só, Marina Ruy Barbosa investiu em camisa alongada, com detalhe torcido no centro e recortes laterais. Completou o visual com shorts. As peças são da marca dela, a Ginger.

Ludmilla

Ludmilla e a companheira Brunna Gonçalves também seguiram a proposta da monocromia vermelha, que ajuda a alongar a silhueta. Os longos trazem detalhes sensuais, incluindo decote e fenda.

Sabrina Sato

O vermelho também teve destaque na produção da Sabrina Sato. Aparece tanto na saia xadrez quando no detalhe de coração da camiseta, que traz o nome da filha, Zoe, em branco.

Ticiane Pinheiro

Mais vermelho para a lista de looks das famosas no Natal. Ticiane Pinheiro investiu em várias tendências: decote ciganinha, amarração na barriga, assimetria na saia e babados.

Cleo apostou no pretinho básico para a ceia

“O look preto para destoar sua timeline vermelha”, escreveu Cleo na legenda da foto. O vestido escolhido é a prova de que o pretinho não precisa ser necessariamente básico. Sensualidade é a palavra da vez, com franzido lateral, comprimento curto e decote.

Maisa – looks das famosas no Natal

Maisa apostou em peças básicas para compor o visual da festa, mas sem perder o estilo. Estava com short vermelho e camiseta preta, que ganhou o toque fashion da amarração na cintura.

Larissa Manoela no Natal de 2020

Outra cor que tem a cara do Natal é a verde. Larissa Manoela apostou nela com um longo, que chama atenção pelos detalhes, incluindo os botões no centro da parte superior e o cinto marcando a cintura.

Preta Gil – looks das famosas no Natal

Preta Gil aproveitou para reforçar a importância do distanciamento social para reduzir a propagação do novo coronavírus. “Não estar com os nossos familiares e amigos nessa noite e o verdadeiro espírito Natalino, um sacrifício pelo bem de quem amamos!”

O look escolhido para passar o Natal da pandemia foi o confortável pijama, que virou o “uniforme” de quem ficou sem sair de casa no início da quarentena.