Marcelo Serrado emagrece 6 kg em menos de três meses; veja como

Muitas pessoas ganharam peso durante a pandemia do novo coronavírus. Marcelo Serrado foi na contramão dessa “tendência” e emagreceu 6 kg ao fazer mudanças no estilo de vida: “comer bem, meditar e fazer exercícios todos os dias”, revelou. O processo faz parte da preparação para novo trabalho na TV.

Como Marcelo Serrado conseguiu emagrecer?

Aos 53 anos, o ator publicou fotos comparando o antes e o depois dos novos hábitos saudáveis. A diferença é bem evidente na área abdominal, onde parece ter “secado” e definido.

“Nessa pandemia, eu tive e tenho altos e baixos como todos estamos tendo! Medo, angústia, alegria, tristezas, sentimentos que vão e vêm, uma montanha russa como você que lê esse meu texto também deve ter tido. Resolvi em algum momento cuidar de mim como: comer bem, meditar e fazer exercícios todos os dias… Ainda cuidar da casa, trabalhar e tudo mais que no meu caso tenho que fazer. Eu perdi 6 quilos e ganhei 2 de massa em 3 ou 4 meses e, se eu consegui, você também pode, se alimentando bem e malhando”, disse.

Na postagem no Instagram, agradeceu pelo trabalho de vários profissionais, que o ajudaram nesse processo, incluindo nutricionista e médico endocrinologista. Ele também teve acompanhamento do personal trainer Ricardo Lapa. “Conhecem esse fofo? Há 2 meses e meio, ele começou a fazer aqui com o pai o ‘treino do homem moderno’, um treino pra quem não quer virar um gigante e, sim, dar aquela secada”, comentou.

Conheça Ricardo Lapa, o personal trainer das celebridades

Segundo o profissional, Marcelo Serrado segue uma metodologia com treino intenso, dinâmico e “que você não passa hooooras fazendo. Até porque, vamos combinar que a gente tem mais o que fazer, né? kkkkk”, brincou.

O ator está em fase de preparação para seu novo personagem em “Cara e Coragem“, novela da Globo. Será um dublê que envelheceu e começou a ter dificuldades na profissão. “O braço dele dói, a mão está cansada, a perna machuca… São cenas engraçadas. Vai ser um personagem divertido e muito interessante. E o elenco é todo bom”, adiantou em entrevista à colunista Patricia Kogut.