Quem são os filhos de Alessandra Negrini?

Alessandra Negrini é mãe de dois filhos, Antônio e Bettina. O primogênito é fruto da relação da atriz com Murilo Benício e segue a mesma carreira dos pais. Já a caçula é filha da famosa com o cantor Otto, e vive no anonimato. Conheça a família da intérprete de Guida em Travessia.

Quantos filhos tem Alessandra Negrini com Murilo Benício?

Alessandra Negrini e Murilo Benício tiveram um filho, Antônio, hoje com 25 anos. Seguindo os passos dos pais famosos, o rapaz fez cursos de atuação e trilha carreira artística.

A estreia do ator na televisão foi em 2019, quando interpretou Vinícius na novela Amor de Mãe. Seu personagem era filho de Raul, interpretado por seu pai na vida real, Murilo Benício, e de Lídia (Malu Galli). Na trama, o garoto morre baleado por Belizário (Tuca Andrada) ao ter sua morte encomendada por Álvaro (Irandhir Santos).

Além da atuação, Antônio também se dedica à escrita. Ele é seguido por mais de 100 mil pessoas em sua página no Instagram, onde publica cliques de sua rotina.

O rapaz sempre arranca elogios dos internautas, que apontam a semelhança física entre ele e a mãe.

Quem é a filha da Alessandra Negrini?

A filha caçula de Alessandra Negrini é Bettina Ferreira, de 18 anos. Ao contrário da mãe e do meio-irmão, a jovem vive no anonimato e mantém seu perfil no Instagram fechado para amigos e famílias.

No entanto, ela é bastante ativa no TikTok e sempre posta vídeos fazendo "trends" da plataforma onde soma um pouco mais de 4 mil seguidores.

A jovem raramente aparece nas redes sociais dos pais. Ao postar uma foto da caçula, Alessandra escreveu: "O dia em que ela deixou eu postar uma foto nossa". Recentemente, foi a vez de Otto compartilhar uma imagem ao lado da herdeira. "Minha filha Bettina Negrini está a coisa mais linda da vida… uma mulher de muita personalidade, beleza e inteligência. Meu tesouro, meu mundo, minha vida", se derretou.

Atualmente, Bettina faz intercâmbio nos Estados Unidos. Ela também tem um ratinho de estimação, com quem já gravou vídeos no TikTok.

Qual a idade de Alessandra Negrini hoje?

Alessandra Negrini tem 52 anos de idade. A atriz nasceu em 20 de agosto de 1970 em São Paulo e é do signo de leão. A famosa está no ar atualmente na novela Travessia, interpretando a personagem Guida. A mulher faz parte do núcleo de Moretti (Rodrigo Lombardi) e vive uma relação conturbada com a irmã Leonor (Vanessa Giácomo).

Recentemente, a atriz chamou atenção por manter um corpo escultural após os 50 anos. Os comentários, no entanto, desagradaram a famosa. "Ninguém fica falando isso para os caras, né: 'Nossa, como você está um gato com 50 anos'. E tem que falar isso para as mulheres? Cansei! Isso é sociedade antiga, é um pensamento velho. Acho esses comentários ainda machistas. Não machistas, mas uma pressão chata da sociedade de ficar julgando. Sou eu e dane-se" disse à Quem.

Quem é o atual namorado da atriz?

A vida amorosa da famosa também desperta curiosidade. Negrini já foi casada com entre 1995 e 1999 com o ator Murilo Benício; ela também já namorou Marcos Palmeira e André Gonçalves, nos anos 2000.

A atriz foi casada até 2008 com Otto, pai de sua filha. Depois da separação, ela namorou o empresário Rodrigo Neves, o ator Sérgio Guizé e o fotógrafo João Wainer, por dois anos.

Em 2022, circularam rumores de que ela teria vivido um affair com o sambista Arlindinho Cruz, mas nenhum dos dois confirmou ou negou a informação.

