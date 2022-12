Que dia vai passar Roberto Carlos na Globo de 2022?

Exibido desde 1974, o especial de Roberto Carlos vai aterrissar nas telinhas da TV Globo novamente. Em 2022, a apresentação é celebrada mais uma vez ao lado de grandes artistas. Confira quando, como e a que horas você poderá conferir o show do rei!

Horário e data do especial de fim de ano do Roberto Carlos na Globo

O especial de Roberto Carlos de 2022 será exibido no dia 23 de dezembro, próxima sexta-feira. De acordo com a programação oficial da TV Globo, o show começará às 22h25, depois da novela Travessia. O show terá 1 hora e 25 no total e será encerrado às 23h50, horário que cederá espaço na programação para o Jornal da Globo.

Para a aguardada ocasião, foram convidados a dupla Maiara & Maraisa, o grupo Raça Negra e a cantora e atriz Lucy Alves, atual protagonista da faixa das 21h da emissora.

As gêmeas Maiara e Maraisa interpretaram com o cantor Medo Bobo e Eu te amo, te amo, te amo. Ao site oficial da emissora, Maraisa celebrou a conquista e disse que cantar com Roberto Carlos é o sonho de qualquer artista. "Não consigo nem explicar em palavras isso. (...) Desde criancinha a gente sempre foi muito fã", declarou.

Lucy Alves soltou o vozeirão com as faixas De volta Pro meu Aconchego e Como vai Você. Já com o Raça Negra, Roberto Carlos cantou É tarde Demais e O Portão. "[Roberto Carlos] foi uma inspiração enorme pra gente", disse Luiz Carlos, integrante do Raça Negra, para o portal da Rede Globo.

A atriz Bruna Griphao - citada atualmente em listas de cotados para o BBB 23 - e os influenciadores John Drops, Vitor diCastro e Patrícia Ramos também foram convidados para o especial.

Como assistir ao show?

O especial do Roberto Carlos na Globo poderá ser acompanhado pela TV e também pela internet.

Especial de fim de ano do Roberto Carlos na televisão

A atração será exibida na TV Globo, então qualquer fã do cantor pode acompanhá-la por meio de um aparelho de televisão com acesso aos canais abertos brasileiros. O número da emissora pode variar para quem tem TV por assinatura. Nas principais empresas que prestam serviço de TV a cabo, a TV Globo opera nos seguintes canais:

Claro TV: 24 (SD)/524 (HD)

Sky São Paulo: 5 (SD)/405 (HD)

Sky Rio de Janeiro: 4 (SD)/404 (HD)

Oi TV São Paulo: 4

Oi TV Rio de Janeiro: 5

Vivo TV Rio de Janeiro: 204

ivo TV São Paulo: 205 (SD)/204 (HD)

Assistir o Especial de fim de ano do Roberto Carlos pelo computador

Caso não esteja em casa e prefira assistir pelo seu notebook, tablet ou outro tipo de dispositivo, é só conectar na Globoplay. A exibição do especial de Roberto Carlos pode ser acompanhada em tempo pela aba "Agora na TV" e deve permanecer disponível gratuitamente na plataforma após a transmissão, assim como o show do ano passado.

Para ter acesso a exibição ao vivo ou a apresentação do especial na íntegra mais tarde, será necessário ter uma conta gratuito no streaming. O processo é simples e rápido:

1 - Acesse https://globoplay.globo.com/, clique em "entrar" e depois em "cadastre-se"

2 - Informe nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

3 - Selecione a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade"

4 - Por último, aperte o botão "cadastrar"

Depois, para conferir a exibição ao vivo, use seu login e senha para entrar na plataforma, clique na aba "Agora na TV" e espere o especial começar. Para conferir a atração após a exibição ao vivo, pesquise pela apresentação na barra de busca.

Transmissão do especial de fim de ano do Roberto Carlos celular

Para assistir pelo celular, você também pode usar a aba "Agora na TV" da Globoplay. Porém, neste caso é necessário baixar o aplicativo.

1 - Acesse a loja de aplicativos do seu celular e pesquise pela plataforma streaming

2 - Após a instalação, abra o aplicativo e vá em "Cadastre-se de graça"

3 - Você vai informar os mesmos dados de quem faz o cadastro pelo site: nome completo, e-mail, senha, gênero, data de nascimento e localização

4 - Depois é só finalizar o cadastro e pronto, você já terá seu login e senha. Agora é só ir na aba "Agora na TV" no horário do especial de final de ano de Roberto Carlos.

