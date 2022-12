Em que ano passou a novela Bambolê pela 1ª vez?

A novela Bambolê está de volta no canal Viva! A trama, de autoria de Daniel Más, foi inspirada no romance Chamas e Cinzas, de Carolina Nabuco, reviveu o glamour do Rio de Janeiro no final da década de 50. O folhetim é protagonizado por Cláudio Marzo, Carla Marins, Thaís de Campos, Myrian Rios, Joana Fomm e Susana Vieira. Mas afinal, quando a história foi exibida pela primeira vez?

Quando foi exibida a novela Bambolê na Globo?

Bambolê foi exibida entre setembro de 1987 e março de 1988 no horário das 18h, com 172 capítulos. A trama teve direção-geral de Wolf Maya.

A trama se passa no final da década de 50, no Rio de Janeiro, em meio a efervescência da Bossa Nova. O personagem principal da trama é Álvaro Galhardo (Cláudio Marzo), um homem à frente de seu tempo que não aceita os valores da sociedade da época, que ele julga como hipócrita.

Álvaro é um homem viúvo, pai de três filhas, Ana (Myrian Rios), Yolanda (Thaís de Campos) e Cristina (Carla Marins), com quem mantém uma relação de amizade e diálogo, que não era convencional para a época.

O protagonista tem uma cunhada, Fausta (Joana Fomm), que discorda da forma como o homem cria suas filhas. A mulher sonha em conseguir bons casamentos para suas sobrinhas, que lhe garanta um futuro confortável.

O conflito entre os dois fica ainda mais acirrado quando Álvaro passa a se relacionar com Marta (Susana Vieira), uma mulher divorciada e mãe de dois filhos, Murilo (Maurício Mattar) e Tavinho (Felipe Fonseca). A personagem, que se sustenta vendendo produtos de beleza, se muda para o prédio na frente da casa de Álvaro. Quando conhece o protagonista da novela Bambolê, se apaixona por ele - e ele por ela.

A novela Bambolê ainda traz como uma das histórias principais o drama de Cristina, que disputa a atenção do pai com suas irmãs. Ela fica desesperada ao descobrir que não é filha legítima de Álvaro e decide arruinar a vida da própria irmã, seduzindo Luiz Fernando (Paulo Castelli), de quem a jovem gostava. Cristina engravida e até consegue se casar com ele, mas passa a ser infeliz ao seu lado.

Antonio Calloni, Herval Rossano, Jacyra Sampaio, Felipe Fonseca, Mila Moreira, Regina Restelli, Riva Nimitz, Rubens de Falco e Antonio Gonzales são outros destaques do elenco.

Que horas passa Bambolê no Viva?

A novela Bambolê vai ao ar de segunda a sábado, às 14h30, horário de Brasília, com reprise às 00h30, no Viva. Na madrugada de segunda-feira, os episódios da semana são reexibidos entre 00h15 e 04h00.

Além da novela da década de 80, o Viva exibe outras reprises. Coração de Estudante (2002), Caminho das Índias (2009) e Força de Um Desejo (1999) são algumas das novelas que estão em exibição atualmente.

Malhação 1997: de segunda a sexta, às 10h45, 16h15 e 02h30, horário de Brasília.

Malhação 2010: de segunda a sexta, às 11h15, 16h40 e 02h30, horário de Brasília.

Coração de Estudante (2002): de segunda a sábado, às 12h45 e 01h15, horário de Brasília. Reprises: domingos, entre 09h20 e 13h05.

Caminho das Índias (2009): de segunda a sábado, às 13h30 e 22h50, horário de Brasília. Reprises: domingos, entre 19h00 e 23h45.

Força de Um Desejo (1999): de segunda a sábado, às 15h30 e 23h45, horário de Brasília. Reprises: domingos, entre 14h15 e 18h.

Bambolê (1987): de segunda a sábado, às 14h30 e 00h30, horário de Brasília, com reprise às 00h30. Reprises: na madrugada das segundas-feiras, às 00h15 e 04h00.

Maria do Bairro (1995): de segunda a sexta-feira, com dobradinha às 11h45 e 12h15, horário de Brasília, e às 20h35 e 21h05, horário de Brasília. Reprises: sábados, entre 08h45 e 12h40.

