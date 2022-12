Onde assistir as séries mais buscadas de 2022

Na imagem, Sandman (à esquerda) e A Casa do Dragão (à direita), da lista de séries mais buscadas de 2022 no Google do Brasil - Foto: Reprodução/Netflix/HBO Max

O Google liberou sua habitual lista que indica quais foram os termos mais pesquisados ao longo do ano. Entre os tópicos apresentados do que o público brasileiro ficou de olho, são citadas as séries mais buscadas de 2022, que podem ser encontradas nas plataformas mais populares do país, como Netflix, Amazon Prime Video e HBO Max.

A lista é liderada por Sandman, que foi lançada em agosto, e também tem produções como a popular série jovem Euphoria, algumas séries de herói, a brasileira Bom dia, Verônica, entre outras.

Sandman é a primeira entre as séries mais buscadas de 2022

Sandman assumiu o topo da lista divulgada pelo Google e recebe a coroa de 2022. Baseada na obra do aclamado escritor Neil Gaiman, a produção contou com 10 episódios lançados no dia 5 de agosto. Pouco depois, no dia 19 do mesmo mês, a Netflix presentou os fãs com um episódio extra que fechou a primeira temporada da atração.

Na trama da série, o público conhece Morfeu, o soberano do reino dos sonhos e pesadelos. Ele visita o mundo dos humanos certo dia para resolver uma pendência com um de seus servos, mas acaba preso por engano.

Um excêntrico milionário desejava aprisionar a Morte para conseguir seu filho de volta, mas acaba pegando Morfeu no lugar. Preso durante décadas, ele acaba fazendo falta ao mundo dos humanos e precisa recuperar o que lhe foi roubado.

Onde assistir: Netflix

Euphoria

A segunda série da lista é Euphoria, estrelada por Zendaya, Sydney Sweeney, Hunter Schafer, Alexa Demie, Jacob Elordi e outros nomes populares entre o público jovem. A produção ganhou sua segunda temporada este ano na HBO Max, com exibições semanais de seus episódios. O primeiro foi ao ar no dia 9 de janeiro e o último em 27 de fevereiro.

A obra acompanha a vida da protagonista Rue, uma jovem de 17 anos que é viciada em drogas. A jovem já foi e voltou da reabilitação algumas vezes, perdeu o pai, tem uma mãe que não sabe mais o que fazer com ela e uma irmã mais nova que sofre ao ver tudo. Além dela, os amigos de Rue também precisam lidar com desafios.

Onde assistir: HBO Max

Dahmer: Um Canibal Americano

A minissérie Dahmer: Um Canibal Americano ficou com a terceira posição entre as séries mais buscadas de 2022 no Google brasileiro. A produção é da Netflix e teve seus 10 episódios lançados no dia 21 de setembro.

Estrelado por Evan Peters e criada por Ryan Murphy e Ian Brennan, a produção conta a história real do serial killer Jeff Dahmer. A minissérie mostra como o assassino escolhia as vítimas e o descaso da polícia com a situação, até a prisão de Dahmer.

Onde assistir: Netflix

The Boys

Muito popular no Amazon Prime Video, The Boys lançou sua terceira temporada entre junho e julho deste ano. Os 8 episódios da nova temporada foram transmitidos semanalmente, começando no dia 3 de junho e terminando em 8 de julho.

A atração mostra o mundo se super-heróis existissem na vida real. Eles seriam nobres, bondosos e altruístas como são apresentados na ficção? The Boys mostra que provavelmente não.

Onde assistir: Amazon Prime Video

Cavaleiro da Lua

No meio da lista de séries mais buscadas de 2022 vem Cavaleiro da Lua, série do Disney+ e do Universo Marvel. Estrelada por Oscar Isaac e Ethan Hawke, a série contou com apenas seis episódios, exibidos semanalmente. O primeiro foi adicionado a plataforma streaming no dia 30 de março e o último foi lançado em 4 de maio.

A história da produção segue Steven Grant, um homem que tem uma vida normal como funcionário de uma loja de presentes, mas que é atormentado por apagões e lapsos de memória de uma outra vida.

Onde assistir: Disney+

Bom Dia, Verônica

A série Bom Dia, Verônica é a única produção nacional entre as séries mais buscadas em 2022 no Google pelos brasileiros. A produção é da Netflix, baseado nos livros de Raphael Montes e Ilana Casoy. A segunda temporada da obra foi lançada no dia 3 de agosto e contou com apenas 6 episódios.

Nesta temporada, Verônica está afastada da família e do trabalho por ter fingido sua morte. Ela continua investigando o grupo de criminosos que esbarrou na primeira temporada e por isso acaba na casa de um líder religioso, interpretado por Reynaldo Gianecchini, que uma relação doentia com a esposa e a filha, Angela (Klara Castanho).

Onde assistir: Netflix

Rebelde

A nova versão de Rebelde também aparece na lista de séries mais buscadas pelos brasileiros em 2022. A produção é da Netflix e não se trata de um remake, ou seja, não há uma nova Roberta, uma nova Mia, etc. A série se passa anos mais tarde da presença dos icônicos personagens da novela mexicana na escola de elite. Agora, uma nova leva de jovens chega ao local cheios de sonhos.

A produção é a única da lista que lançou duas temporadas no mesmo ano. Os oito episódios da primeira temporada foram parar no catálogo da Netflix no dia 5 de janeiro e os 8 episódios da segunda temporada foram lançados em 27 de julho.

Onde assistir: Netflix

Heartstopper

Heartstopper também entrou para a lista das séries mais buscadas de 2022 e é uma adaptação da popular obra de Alice Oseman, autora e ilustradora. A série lançou seus 8 episódios da primeira temporada no dia 22 de abri e tem Joe Locke e Kit Connor nos papéis centrais.

A história mostra Nick e Charlie, dois garotos que aparentemente não tem nada em comum e que se tornam amigos na escola - que é só para garotos. Gay assumido, Charlie começa a desenvolver sentimento por Nick conforme a relação avança e os dois se tornam cada vez mais próximos, mas não sabe se é correspondido.

Onde assistir: Netflix

A Casa do Dragão

A Casa do Dragão é um spin-off do universo de Guerra dos Tronos (Game of Thrones), uma das séries de maior sucesso da história. Baseado em uma passagem do quinto livro da série literária de George R.R. Martin, A Dança dos Dragões, a produção mostra a casa Targaryen ainda no poder de Westeros - Séculos antes da trama de Game of Thrones e a existência de Daenerys.

Na trama, Rhaenyra é eleita pelo pai, o rei Viserys, como sua herdeira, após a mulher e o filho recém-nascido do soberano falecerem. Tempos se passam e ele casa de novo com a filha de seu conselheiro, um homem ambicioso que quer o trono para si.

A primeira temporada da atração, que ficou no final da lista de séries mais buscadas de 2022, contou com 10 episódios, que foram lançados semanalmente. O primeiro saiu em 21 de agosto e o último foi lançado no dia 23 de outubro.

Onde assistir: HBO Max

Stranger Things encerra Top 10 de séries mais buscadas de 2022

A quarta temporada de Stranger Things foi a décima série mais popular no Google dos brasileiros em 2022. Os episódios foram lançados em duas partes. Primeiro, a Netflix disponibilizou 7 episódios, no dia 27 de maio, e depois lançou os últimos 2, em 1 de julho.

Nesta temporada, as crianças de Hawkins precisaram enfrentar o temido Vecna (Jamie Campbell Bower), um dos piores monstros que já enfrentaram. O problema é que a turma está dividida, enquanto Max, Lucas e outros estão em Hawkins lidando com a situação, Eleven está em outro estado, lutando para recuperar seus poderosos, assim como Jonathan e Mike, que acabam sendo perseguidos por homens perigosos.

Onde assistir: Netflix

