15 atores da novela Marron Glacé que já morreram

A novela "Marrom Glacé" foi um grande sucesso no final da década de 70, quando foi exibida no horário das 19h. Mais de 40 anos depois, muitos atores que estiveram no elenco principal do folhetim já faleceram, incluindo Yara Cortes, a Clô, dona do bufê que leva o nome da história. Confira quais atores já faleceram.

Yara Cortes, a Clô | Atores da novela Marron Glacé que já morreram

Yara Cortes interpretou Clô, a dona do Marron Glacé. A mulher de origem humilde assume o comando do bufê após a morte do marido, com quem teve duas filhas: Vanessa (Sura Berditchevsky) e Vânia (Louise Cardoso). A personagem vive em função das herdeiras, para quem aspira sempre o melhor.

A atriz faleceu aos 81 anos, em outubro de 2002, vítima de insuficiência respiratória. Além de "Marron Glacé," outros trabalhos de destaque foram "O Rebu" (1974), "O Casarão" (1976), "Dona Xepa" (1977), "A Viagem" (1994) e "História de Amor" (1995).

Chica Xavier, a Filó

Filó era a antiga empregada de Clô, que trabalha com a família há muitos anos. A personagem começou como cozinheira, mas logo se tornou governante e confidente das filhas da protagonista.

A atriz faleceu em agosto de 2020, aos 88 anos de idade, em decorrência de um câncer de pulmão, descoberto já em estágio avançado. Alguns de seus principais trabalhos em novelas incluem "Sinhá Moça" (1986), "Renascer" (1993) e "O Rei do Gado" (1996). Seu último trabalho na televisão foi em 2012, quando esteve em "Cheias de Charme," outra novela de sucesso das 19h.

Lady Francisco, a Leonora

A atriz Lady Francisco interpretou Leonora, a irmã da protagonista Clô. É casada com o ricaço Ernani (Ary Fontoura), com quem tem uma filha, Andrea (Denise Dumont). Os dois vivem em pé de guerra por discordarem dos métodos para educar a filha.

A famosa morreu em maio de 2019, aos 79 anos de idade. A atriz estava internada no Hospital Unimed-Rio quando sofreu a falência de múltiplos órgãos, decorrente de isquemia mesentérica, um transtorno vascular agudo dos intestinos.

Alguns de seus trabalhos de destaque foram "Anjo Mau" (1976), "Roda de Fogo" (1986) e "Mulheres de Areia" (1993). Sua última novela foi em 2018, com "Malhação: Vidas Brasileiras".

Mila Moreira, a Érica | Atores da novela Marron Glacé que já morreram

Érica era a secretária de Clô, responsável por cuidar do bufê e atender os clientes. Ao longo da trama, Nestor (Armando Bógus), um dos garçons do estabelecimento, se apaixona pela jovem.

Mila Moreira faleceu em dezembro de 2021, aos 75 anos de idade, devido a uma parada cardíaca após uma gastroenterite. Seu primeiro trabalho na televisão foi justamente em "Marron Glacé"; em seguida, continuou a trabalhar na Globo até 2016. Sua última novela foi "A Lei do Amor".

Entre os destaques de sua carreira, estão títulos como "A Próxima Vítima" (1995), "Ciranda de Pedra" (2008), "Sangue Bom" (2013) e nas minisséries "Os Maias" (2001), "JK" (2006), "Um Só Coração" (2004) e "Queridos Amigos" (2008).

Ema D’Ávila, a Beatriz

A atriz faleceu em março de 1985, aos 69 anos de idade, vítima de um AVC. Além de "Marron Glacé," a artista esteve nas novelas "Guerra dos Sexos" (1984) e "A Gata Comeu" (1985). Também trilhou uma grande carreira no teatro, rádio e em programas humorísticos na TV Rio, TV Excelsior, TV Tupi, Record e Globo. Beatriz era uma velhinha simpática que morava com Angelina (Dirce Migliaccio) em um apartamento e alugava um quarto para Oscar (Lima Duarte). A personagem não tinha nenhum parente na cidade e vivia da pensão que recebia todos os meses.

Dirce Migliaccio, Angelina | Atores da novela Marron Glacé que já morreram

A atriz Dirce Migliaccio morreu em setembro de 2009, aos 75 anos, vítima de pneumonia e infecção urinária. Seu último trabalho foi em 2008, quando esteve no seriado "Casos e Acasos". Em novelas, sua última participação foi em "Da Cor do Pecado", em 2004.

A personagem era amiga de Beatriz (Ema D’Ávila), com quem morava no mesmo apartamento. Gostava muito de Oscar (Lima Duarte), o inquilino, e acabava colocando-o em situações engraçadas ao tentar ajudá-lo.

Tereza Rachel, a Lola

Lola é uma mulher bastante sofrida na novela "Marron Glacé". A personagem só encontra a felicidade ao conhecer Oscar, que se torna seu grande amor.

A atriz morreu em abril de 2016, aos 82 anos, após passar quatro meses internada devido a complicações de um quadro agudo de obstrução intestinal. Entre seus principais trabalhos estão "O Rebu" (1974), "O Grito" (1975), "O Astro" (1978), "Baila Comigo" (1981), "Paraíso" (1982), "Louco Amor" (1983), "Que Rei Sou Eu?" (1989), "A Próxima Vítima" (1995) e "Era Uma Vez" (1998). Seu último trabalho na televisão foi em 2015, em "Babilônia".

Eloísa Mafalda, a Marta

A personagem Marta só aparece no primeiro capítulo de "Marron Glacé". A mulher é mãe de Otávio (Paulo Figueiredo), mas não segue na trama.

A atriz morreu em maio de 2018, aos 93 anos, devido a problemas respiratórios com os quais ela já lidava há alguns anos. Entre seus trabalhos de destaque estão "Mulheres de Areia" (1993), "Pedra sobre Pedra" (1992) e "Saramandaia" (1976). Também foi ela quem interpretou Dona Nenê na primeira versão de "A Grande Família", em 1975, papel que ficou com Marieta Severo no remake.

Armando Bógus, o Nestor

Nestor é um dos garçons do Marron Glacé. O rapaz mora com a irmã e tenta arranjar um casamento para a jovem a todo custo. Ao longo da trama, ele se apaixona por Érica, a secretária do estabelecimento.

O ator faleceu em 2 de maio de 1993, aos 63 anos, vítima de leucemia. O famoso ficou internado durante dois meses e passou por quimioterapia, mas não resistiu.

Seu último trabalho na televisão foi naquele mesmo ano, quando esteve no seriado "Sex Appeal". Em novelas, ele participou de "Pedra Sobre Pedra" (1992), "Tieta" (1990), "Roque Santeiro" (1985), entre muitas outras.

João Carlos Barroso, o Luís César

O ator João Carlos Barroso interpretou o paquerador Luís Cesar, que sempre está envolvido com alguma menina rica. Nas horas vagas, gosta de trabalhar com aparelhagem de som, pois acredita que este é o seu futuro. É ele quem divide o apartamento com Otávio.

Barroso faleceu em agosto de 2019, aos 69 anos, após enfrentar uma batalha contra o câncer. Trabalhou em dezenas de novelas, incluindo "Roque Santeiro" (1989), “Estúpido Cupido” (1976), “O Bem Amado” (1973), “Pecado Capital” (1975) e “Pedra sobre Pedra” (1992).

Nestor de Montemar, o Pierre | Atores da novela Marron Glacé que já morreram

Pierre é o chef de cozinha do bufê. O especialista em gastronomia tenta esconder que seu verdadeiro nome é Joaquim por se considerar um chef francês. Vive em pé de guerra com Waldomiro (Laerte Morrone), que teima em lembrar de sua origem.

Nestor de Montemar faleceu em novembro de 1995, aos 62 anos de idade, vítima de um câncer de estômago. Seus últimos trabalhos na televisão foram nas novelas “Lua Cheia de Amor” (1991) e “Quatro Por Quatro” (1994), além da minissérie “Incidente em Antares” (1994), todas da Globo.

Jorge Botelho, o Fábio Carlos

Fábio Carlos é um jovem cirurgião plástico que se apaixona por Vanessa (Sura Berditchevsky), filha de Clô. Acaba brigando com a mãe por causa da paixão pela moça.

O ator faleceu em outubro de 2019, aos 72 anos, devido a complicações da doença esclerose lateral amiotrófica. Além da passagem pelo teatro, o artista também esteve nas novelas "Os Ossos do Barão" (1997), “Espelho Mágico” (1977), “Baila Comigo” (1981), “Sol de Verão” (1982), “Estrela-Guia” (2001) e “A Lua me Disse” (2005).

Rosita Thomaz Lopes, a Leila

Leila se torna uma grande pedra no sapato do próprio filho, pois não aceita o namoro do rapaz com Vanessa (Sura Berditchevsky) e tenta impedi-lo de seguir em frente com o namoro. A mulher pedante é casada com Cícero (Roberto Faissal).

Rosita Thomaz Lopes faleceu em março de 2013, aos 92 anos, de falência de múltiplos órgãos. Alguns de seus trabalhos na televisão foram "Anjo Mau" (1976), "Brilhante" (1981), "Rainha da Sucata" (1990) e "Pátria Minha" (1994). Sua última novela foi "A Força do Desejo," em 1997.

Roberto Faissal, o Cícero | Atores da novela Marron Glacé que já morreram

Roberto Faissal interpretou Cícero, marido de Leila e pai de Fábio. Ao contrário da mulher, é um homem tranquilo e acredita que o filho deve tocar a vida sem interferência da família.

O ator faleceu em outubro de 1988, com apenas 59 anos de idade, vítima de um AVC. Na Globo, também esteve nas novelas “Fogo Sobre Terra”, “Feijão Maravilha”, “Coração Alado”, “O Homem Proibido”, “Pão Pão, Beijo Beijo” e “Direito de Amar”. Trilhou carreira no cinema e como compositor, criando marchinhas de carnaval.

Laerte Morrone, o Waldomiro

Waldomiro é o gerente e maître do bufê, que vive na cola dos garçons do estabelecimento. Apesar de viver bajulando a patroa, começa a perder prestígio ao longo da trama.

Laerte Morrone morreu em abril de 2005, aos 75 anos, devido a complicações pulmonares após uma cirurgia de vesícula. Também esteve nas novelas "Elas por Elas", "Sassaricando" e "Que Rei Sou Eu?", além de ter atuado em peças de teatro.

