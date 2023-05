O que acontece com Luigi em Terra e Paixão?

O golpista Luigi (Rainer Cadete) chegou em Terra e Paixão com prestígio, já conquistando Petra (Debora Ozório) e a simpatia da mãe da riquinha e ainda fará mais algumas vítimas na trama. Porém, nem todo mundo é bobo e enganado pelo italiano trambiqueiro, que será desmascarado nos próximos capítulos.

Luigi vai ser desmascarado em Terra e Paixão

Antonio não comprou a história do italinao Luigi em Terra e Paixão e colocará o genro na parede, munido com as informações que conseguiu com seus contatos de que o rapaz não é rico coisa nenhuma. A apuração da coluna de Sabrina Castro, do Notícias da TV, revelou que o personagem de Rainer Cadete será desmascarado no capítulo de terça-feira, 23 de maio.

O golpista pedirá por misericórdia ao sogro, que então fechará um acordo com o italiano. Isso por que, o fazendeiro não tem interesse em contar a verdade a todos sobre Luigi, porque quer a ajuda dele para livrar a filha do vício em remédios. Por isso, ele dará um bolo de dinheiro na mão do italiano e dirá que não deve dar golpe em ninguém dali em diante. Se ele andar na linha, Antônio não contará nada e em troca da ajuda do trambiqueiro com Petra, o fazendeiro arranjará um bom emprego para ele na cidade.

Além disso, se Luigi ficar do lado do fazendeiro, Antônio prometerá que ele poderá até se casar com Petra no futuro. Porém, o ricaço já deixará decidido: “com separação de bens, é claro”. Sem pensar duas vezes, o italiano aceitará o acordo e começará a sua parte. Para livrar Petra do vício, ele vai ameaçar a médica Laurita (Bruna Aiiso) e dirá que a denunciará para a polícia caso ela não ajude Petra a se livrar dos medicamentos.

Antônio cumprirá sua parte do acordo e conseguirá um bom emprego para Luigi na cidade. Os resumos da novela Terra e Paixão mostram que o italiano terá contato com Tadeu (Claudio Gabriel) – que não sabe que o golpista tem um caso com sua esposa Gladys (Leona Cavalli) – que dará ao italiano um emprego na cooperativa de Nova Primavera. Luigi então ficará com o cargo de corretor de grãos.

Porém, nem tudo será flores a partir daí. Assim como o picareta, Tadeu não é nem um pouco confiável e tentará usar o italiano. Ele ameaçará despedi-lo, caso ele não pegue o laptop de Anely (Tata Werneck) na pensão. Em conluio com a camgirl, Luigi tentará ajuda a irmã de Lucinda (Debora Falabella) e vai sugerir que ela retire qualquer coisa do laptop que seja comprometedora.

Veja – Antes e depois de Debora Ozório, a Petra de Terra e Paixão

Golpista, Luigi fará mais uma vítima em Terra e Paixão

Depois de Petra, quem caiu nas garras do golpista foi Gladys, que já começou a dar suas joias para o bonitão e não tem ideia que ele é um interesseiro. Ela não será a única na cama do italiano, que vai também seduzir Irene (Gloria Pires) no futuro.

A coluna de Daniel Cesar, do Na Telinha, adiantou que no futuro da novela, após a morte de Daniel (Johnny Massaro), Irene mudará drasticamente de comportamento e se envolverá com o picareta. A vilã até será flagrada na cama com o amante e por isso será expulsa de casa pelo marido. Por isso, ela jurará vingança e se juntará a Luigi para tentar tomar a fortuna de Antônio e Caio (Cauã Reymond).

O portal adiantou também que neste ponto da história, Antônio começará a ficar fascinado por Aline (Barbara Reis) e seguirá os passos dos filhos, se apaixonando pela viúva de Samuel (Ítalo Martins).

Leia também – Quando termina a novela Todas as Flores?