A série You vai ter 5ª temporada? Protagonista dá spoiler

A segunda e última parte da 4ª temporada da série You já está disponível no catálogo da Netflix e os fãs finalmente podem matar a curiosidade sobre os novos rumos da trama do assassino e stalker Joe Goldberg. O que muita gente também quer saber é se a 5ª temporada da produção irá acontecer.

Bem, por enquanto a Netflix ainda não se pronunciou sobre o assunto, mas a renovação é bastante provável levando em consideração que a série You é um sucesso no catálogo do streaming. A produção sempre entra para o ranking de mais assistidas do momento.

Além disso, o ator Penn Badgley falou sobre o assunto em uma entrevista ao podcast Happy Sad Confused, com o apresentador Josh Horowitz, em fevereiro de 2023, e falou que há chances de uma quinta temporada.

Durante o papo, o protagonista da série disse que tem um contrato assinado com a Netflix para seis anos, mas que pelo rumo da trama, acredita que tudo será finalizado na 5ª temporada.

"Eu acho que se tiver mais temporadas, será só mais uma. Eu acho, esse é meu entendimento, mas eu realmente não sei", comentou o ator, que completou ao dizer que ninguém quer que a série fique chata se a trama se estender demais.

Para quem já conferiu o final da quarta temporada, vai aí um SPOILER. É possível continuar a história no possível quinto ano da série You, já que Joe terminou bem e em um novo relacionamento.

Veja tudo o que o ator contou:

SPOILER - Quem era o 'Papa Rico' na 4ª temporada da série You?

Um dos mistérios da quarta temporada é quem é o assassino apelidado de Papa Rico na série You. A revelação marca o último episódio da primeira parte e dá ao personagem de Joe um novo rival. O vilão era ninguém mais, ninguém menos que Rhys Montrose (Ed Speleers), candidato a prefeito de Londres.

Rhys era um dos poucos integrantes do grupo de riquinhos que Joe conheceu que o assassino conseguiu gostar. No entanto, é revelado que o britânico estava por trás da morte de Malcolm, que quase incriminou Joe, e outros personagens.

O vilão se revela após Roald (Ben Wiggins) perseguir Joe na floresta por acreditar que ele é o Papa Rico. Rhys sequestra os dois e os prende em uma espécie de calabouço. Após falar sobre seus assassinatos, Rhys coloca fogo no lugar, mas Joe e Roald conseguem escapar. Os dois então se tornam inimigos mortais.

Como assistir a série You completa online?

Para conferir a série You completa é necessário ser assinante de algum pacote da Netflix. A empresa oferece quatro planos, que começa em R$ 18,90 e vão até R$ 55,90, todos eles são mensais. Há diferença na qualidade de imagem e permissões entre eles. Além disso, o mais barato exibe anúncios aos clientes, os demais não.

Para criar a sua conta, o primeiro passo será acessar https://www.netflix.com/br/ e depois inserir um e-mail válido na caixa que aparece no centro da tela. Você deve clicar em "Vamos lá" para seguir.

Você precisará informar uma senha a ser usada no site e depois escolherá o plano que vai assinar. Após o pagamento, que pode ser com cartão de crédito, débito ou pré-pago, você terá acesso ao serviço.

Assista ao trailer da última parte da quarta temporada da série You: