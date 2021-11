Adão e Eva na novela da Record A Bíblia: quem são os atores?

Protagonistas da primeira fase de Gênesis, os personagens Adão e Eva da novela Record retornam para a faixa das 21h em um outro folhetim do canal, A Bíblia. A nova produção reúne trechos de três novelas já exibidas pela emissora, Gênesis, Os Dez Mandamentos e A Terra Prometida. A dupla interpretada por Carlo Porto e Juliana Boller marca os primeiros episódios de A Bíblia, focados na criação do mundo segundo as escrituras.

Atriz que vive Eva na novela da Record

A atriz Juliana Boller de 35 anos é carioca, namora o diretor Davi Lacerda e esteve recentemente nas telinhas da Globo. Com a reprise de Império o público pode rever a personagem Bianca, filha de Cláudio (José Mayer), um de seus papéis mais famosos na TV.

A carreira da atriz na frente das câmeras começou em 2006, quando ela interpretou Marina em alguns capítulos da novela Malhação. Algum tempo depois, ela foi chamada para participar de três capítulos de Beleza Pura (2008), como Claudinha. Em 2009, a atriz que interpreta Eva na novela da Record ganhou seu primeiro papel com maior destaque em uma novela, ela foi Aninha em Paraíso e participou de 119 episódios do folhetim.

No ano seguinte ela estrelou o curta metragem Ciclos e em 2011 esteve na série Divã da TV Globo. Em 2013, Juliana Boller apareceu pela primeira vez em uma produção da Record TV, a minissérie José do Egito, e no ano seguinte trabalhou na novela Império.

De 2015 a 2016 a atriz atuou em alguns curtas e então voltou a pisar nos estúdios da Record, para trabalhar na novela A Terra Prometida. Em 2018, ela esteve na série Conselho Tutelar. Seu trabalho mais recente é Eva na novela da Record Gênesis, que agora ganha reprise – apenas de alguns trechos do folhetim – em A Bíblia.

Quem é o ator que fez Adão na novela Gênesis?

Carlo Porto completou 40 anos em setembro de 2021 e nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais. Atualmente o ator aparece no horário nobre de dois canais, a Record como Adão em A Bíblia, e no SBT, em que interpreta Gustavo em Carinha de Anjo, o pai da protagonista Dulce Maria.

Antes de ser ator, o mineiro era modelo. Quando se mudou para São Paulo, em 2004, Carlo Porto conseguiu vários trabalhos e então conseguiu se mudar para a Europa, lugar em que conquistou mais espaço na carreira. Quando retornou ao Brasil, o modelo começou a estudar na Escola Superior de Artes Célia Helena e um tempo depois recebeu convite para integrar a Oficina de Atores da Globo.

A partir daí, ele começou a somar várias participações em trabalhos nas telinhas, como Casos e Acasos (2008), Caras & Bocas (2009), Dalva e Herivelto: Uma Canção de Amor (2010), A Vida Alheia (2010), Passione (2010), Insensato Coração (2011), Aquele Beijo (2012) e Alto Astral (2014).

Em 2016, o ator que vive Adão na novela da Record passou a trabalhar no SBT. Até 2018 ele interpretou o pai de Dulce Maria e interesse amoroso da noviça Cecília. Quando a novela infantil chegou ao fim, ele voltou a aparecer na TV Globo, como Cecílio na série Onde Nascem os Fortes. Atuou no filme Finding Josef (2018) e de 2018 a 2019 trabalhou em uma novela portuguesa, Alma e Coração.

Depois disso o ator migrou para a Record para viver Adão, marido de Eva, na novela Gênesis. Em entrevista ao DCI em janeiro de 2021, Carlo Porto comentou que gostou muito do trabalho lado a lado com Juliana Boller: “a Juliana é uma super parceira. Aliás, não só ela. Todo o núcleo familiar ali se deu muito bem. Passamos boa parte da preparação trabalhando com toda família ficcional. Caim, Abel e todas as filhas. Estávamos todos sempre juntos”.

