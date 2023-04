Após levar tiro, Geremias Berdinazzi morre na novela O Rei do Gado?

Geremias Berdinazzi (Raul Cortez) vai ser vítima de uma armação da golpista Rafaela (Glória Pires), que tentará assassiná-lo para ficar de vez com sua fortuna, usando a própria arma do rei do café. O plano da impostora, porém, não dará certo e ela será humilhada pelo ricaço nos próximos capítulos de O Rei do Gado.

O que acontece com Geremias Berdinazzi em Rei do Gado?

Sim, Geremias sobrevive após levar o tiro levado por Rafaela na trama e vai desmascarar a sobrinha como a verdadeira culpada pelo atentado.

Com medo de perder a herança do "tio" para a verdadeira Marieta Berdinazzi, que no caso é Luana (Patrícia Pillar), a criminosa pega a arma de Geremias e planeja o atentado contra o ricaço. Em um dia, enquanto o ele visita o cafezal, a bandida mira no personagem de Raul Cortez e atira.

Um tiro atinge o peito de Geremias Berdinazzi, enquanto Rafaela rapidamente limpa a arma e guarda no quarto do tio. Depois de ser socorrido pelos funcionários da fazenda, o ricaço é levado ao hospital e pede para ficar exclusivamente na companhia de Luana, sua recém-descoberta sobrinha.

O rei do café vai passar por momentos complicados enquanto estiver na UTI, com febre alta e sofrendo delírios - ele até acusará Bruno (Antônio Fagundes) de ser o autor do disparo. O quadro de Geremias ficará cada vez mais grave, até que o médico dirá que ele não tem mais chances de sobreviver. Por um milagre, ele irá melhorar e deixará a internação.

Rafaela obviamente vai tentar sair dessa. A golpista fará de tudo para que Geremias acredite que Luana é a responsável pelo atentado, e o rei do café quase acreditará na bandida até que a verdade virá à tona.

Rafaela é desmascarada em O Rei do Gado?

Depois de descobrir que Luana não é a verdadeira culpada pelo tiro que levou, Geremias Berdinazzi irá confrontar Rafaela. Isso porque o ricaço descobrirá uma das mentiras da falsa sobrinha - ela dirá que foi Marcos (Fábio Assunção) quem matou o dr. Fausto (Jairo Mattos), quando na verdade foi o próprio rei do café, mas ela ainda não sabe disso.

Geremias Berdinazzi pressiona Rafaela e encontra o local onde ela escondeu a bala que o atingiu no peito. Certo de que ela é a autora do disparo, o ricaço expulsa a golpista da fazenda.

Mesmo após o atentado, o italiano não deixa a falsa sobrinha de mãos vazias. Ele dá uma de suas fazendas e algumas cabeças de gado para que ela recomece a vida longe dali.

Rafaela também termina a novela sozinha. O casamento com Otávio (Guilherme Fontes) não dá certo, até porque o próprio rapaz desconfiava que sua esposa era a autora do atentado. Além disso, ela perde o bebê que estava esperando.

O envolvimento com Marcos também não vinga, já que ele termina a novela ao lado de Liliana (Mariana Lima), com quem tem um filho.

Quando termina O Rei do Gado?

O Rei do Gado deve ficar no ar ainda durante esse primeiro semestre. Se tiver o mesmo número de capítulos da reprise de 2015, a trama deve sair do ar por volta de maio ou junho.

O Vale a Pena Ver de Novo ainda não anunciou oficialmente qual será a novela que substituirá O Rei do Gado, mas a emissora tem priorizado títulos que foram sucesso no horário das 21h para compor a grade vespertina.

A novela de Benedito Ruy Barbosa entrou no ar em novembro para substituir A Favorita (2008), sua antecessora, que fracassou nos números do Ibope.

