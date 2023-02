Chocolate com Pimenta: como Sebastian é desmascarado?

Sebastian é desmascarado em Chocolate com Pimenta por Danilo durante casamento com Aninha; Relembre momento - Foto: Reprodução/Globo

Quem acompanha Chocolate com Pimenta nas tardes da TV Globo viu que o mau-caráter Sebastian (Tarcísio Filho) conseguiu o que queria: está noivo de Aninha (Mariana Ximenes). A dupla já vai marcar a data do casório, mas a cerimônia será marcada por uma grande confusão que finalmente desmascarará o sobrinho do conde Klaus (Cláudio Corrêa e Castro).

Quando Sebastian é desmascarado?

A máscara de Sebastian cai no dia do casamento com Aninha. A revelação é feita por Danilo, que descobre as tramoias do mau-caráter e invade a cerimônia.

Para quem não recorda, o personagem de Murilo Benício descobre que Sebastian está envolvido no sequestro de Tonico (Guilherme Vieira), filho de Aninha, por meio do soldado Peixoto (Ângelo Paes Leme) pouco antes da data do casório. Ele tenta conversar com Ana Francisca para impedi-la de subir ao altar, mas a moça não o escuta.

Chegado o dia do casamento, o rapaz consegue reunir provas para levar até a igreja e acabar com tudo. Todos se surpreendem com a presença do rapaz, que chega fazendo barulho e comenta: "eu tenho uma coisa contra esse casamento".

Aninha e Sebastian reclamam das atitudes de Danilo e ele rebate: "eu até podia deixar a cerimônia continuar, porque os dois se merecem, mas não posso porque você não vai ser a única a perder nessa história".

Cansado da bagunça, o padre então pergunta: "Danilo, você tem um motivo real para impedir essa cerimônia? Mas diga já, diga de uma vez". "Ele não tem motivo nenhum padre, ele quer atrapalhar", afirma Sebastian. O padre pede novamente que Danilo se pronuncie. Ele então revela: "o noivo vai preso! Você vai preso Sebastian".

O caos toma conta da igreja e entra uma testemunha para comprovar as acusações de Danilo: um dos sequestradores de Tonico. O filho de Aninha entra em cena e confirma que foi raptado pelo homem que acusa Sebastian de cumplicidade.

Sebastian tenta fugir, mas é agarrado por Timóteo (Marcello Novaes). "Desde o começo eu falei que não gostava de você", grita Carmem (Laura Cardoso), avó de Aninha, enquanto bate com o sapato na cabeça do noivo.

Quando Sebastian sai algemado da igreja, Aninha corre atrás dele e questiona: "é verdade? Me diz". Quando o homem não responde, mas dá a entender que sim ao abaixar a cabeça, ela lhe dá um tapa.

Em seguida, Aninha agradece a Danilo pela ajuda. "Não me agradeça. Agradeça ao seu filho. Jamais deixaria esse moleque nas mãos desse bandido. Porque por você eu não faria nada", rebate o personagem de Benício.

Qual o final de Sebastian em Chocolate com Pimenta?

Sebastian fica algum tempo atrás das grades depois de ser desmascarado, mas tem a ajuda de uma legião de advogados contratos por Jezebel (Elizabeth Savalla) e o tio, por isso acaba deixando a cadeia.

No final da novela Chocolate com Pimenta, ele termina ao lado de Sofia (Patrícia França). A mulher consegue com pulso firme colocar o vilão nos trilhos. Ela herda os clientes de Guilherme (Rodrigo Faro), que se torna prefeito da cidade, e aceita casar com Sebastian se ele se comportar

As últimas cenas do casal são no novo escritório de Sofia, no último capítulo de Chocolate com Pimenta. "Você ainda está respondendo processo", alerta a advogada. "Agora que somos casados, você tem que me defender, afinal de contas é obrigação da mulher defender seu maridinho", diz o sobrinho de Klaus.

"Só quando ele anda na linha e você meu amor só fica fora da cadeia enquanto andar na linha, entendeu?", rebate Sofia. Os dois então se beijam apaixonados.

