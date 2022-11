Resumo da novela Travessia: Oto volta a procurar por Brisa (10/11)

No capítulo desta quinta-feira, 10, Brisa (Lucy Alves) vai contrariar todas as orientações de Helô (Giovanna Antonelli) e viajará sozinha com Tonho (Vicente Alvite) de volta para o Maranhão, conforme divulgado no resumo da novela Travessia. Desconfiada de Ari (Chay Suede), ela decidirá fugir do noivo mais uma vez, o que acarretará em problemas judiciais com a guarda de seu filho. Mais uma vez, ela contará com a ajuda de Oto (Rômulo Estrela).

Resumo da novela Travessia de quinta-feira, 10 de novembro

O resumo da novela Travessia de hoje, do capítulo 28, começa com uma conversa entre Ari e Brisa. Depois de encontrar a noiva escondida na casa de Marineide (Flávia Reis), o arquiteto diz para a maranhense que depois de conversar com Guerra (Humberto Martins), ele voltará para buscá-la com Tonho para que eles possam voltar para casa.

No entanto, a dançarina não vai esperar. Brisa pegará dinheiro emprestado com Creusa (Luci Pereira) para voltar sozinha com Tonho para o Maranhão, indo contra o que foi recomendado pela delegada, pois ela poderia ser acusada de raptar o próprio filho.

Durante a viagem de ônibus para São Luís, ela receberá uma ligação de Oto (Rômulo Estrela). "Brisa? Tá me escutando? Brisa? Onde é que você está?", dirá o rapaz misterioso. "No ônibus... indo pra São Luís. No ônibus. Sinal tá ruim aqui! Que? Não escutei...", responderá ela. "Me espera! Estou indo! Me espera!", pedirá ele.

Enquanto isso, Chiara (Jade Picon) vai se recusar a conversar com Ari e dirá para Guerra que não quer saber mais do rapaz. Núbia (Drica Moraes) culpará Dante (Marcos Caruso) pela reaproximação entre seu filho e Brisa.

Durante a conversa entre Ari e Guerra, o ricaço dirá para o arquiteto que quer arcar com os custos dos estudos de Tonho.

Quando chegar na Vila Isabel, Ari receberá a notícia através de Karina (Danielle Olímpia) que Brisa foi embora levando Tonho. Ele também descobrirá que o nome do rapaz que estava com a maranhense é Oto.

No núcleo da família de Laís (Indira Nasicmento), Isa (Duda Santos), que está cada vez mais desconfiada do irmão, perguntará para Theo (Ricardo Silva) onde ele está conseguindo dinheiro.

Ari ameaça Brisa após fuga para o Maranhão

Ari não vai gostar nada de saber que Brisa voltou para o Maranhão com Tonho sem seu conhecimento. Uma nova briga começará entre eles no capítulo que irá ao ar no sábado, dia 12.

Isso porque além da fuga, o arquiteto não acreditará que Oto seja apenas amigo de Brisa e vai chamá-la de mentirosa. Ele ameaçará a noiva, dizendo que vai ficar com a guarda de Tonho.

O cenário vai ficar desfavorável para a protagonista, já que Tonho começará a sentir saudades de Guerra e da vida que o empresário lhe proporcionou. Além disso, Helô ficará preocupada que a mocinha possa ser acusada de sequestro por ter viajado sozinha com o filho para o Maranhão.

No mesmo capítulo, segundo o resumo da novela Travessia, Ari vai conseguir levar Tonho embora. Ele contará com a ajuda de Guerra, que lhe dará apoio na briga pela guarda do menino. Desesperada, Brisa decidirá voltar para o Rio de Janeiro mais uma vez para lutar pelo seu filho.

Na semana que vem, Ari começará a se movimentar para conseguir a guarda definitiva de Tonho. O menino volta a conviver com Guerra, que passa a ser criticado por Cidália (Cássia Kis) por dedicar muito tempo aos cuidados do garoto.

Haverá ainda o primeiro encontro entre Ari e Oto. O arquiteto vai encontrar a ex-noiva e o hacker pelas ruas do Rio de Janeiro e verá os dois se abraçando. Convencido de que a maranhense está tendo um caso com o rapaz, ele dará um soco no amigo da protagonista.