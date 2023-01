Campeões De Bilheteria exibe Vingadores: Guerra Infinita, sucesso da Marvel

A Globo traz neste domingo de 2023 o filme Vingadores: Guerra Infinita no Campeões de Bilheteria. O filme foi lançado em 2018 e traz os atores Chris Evans, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson e mais.

Só nos EUA, a bilheteria bruta somou US$ 678,8 milhões.

Vingadores: Guerra Infinita habilmente faz malabarismos com uma variedade estonteante de heróis do MCU na luta contra sua ameaça mais grave, e o resultado é um blockbuster emocionante e emocionalmente ressonante que (principalmente) realiza suas ambições gigantescas. Leia as críticas

Que horas vai começar o Campeões de Bilheteria hoje?

A sessão Campeões de Bilheteria traz o filme Vingadores: Guerra Infinita, a partir das 15h10, horário de Brasília, de acordo com a programação oficial da Globo.

Neste longa, o Homem de Ferro, Thor, o Hulk e o resto dos Vingadores se unem para lutar contra seu inimigo mais poderoso até agora - o malvado Thanos. Em uma missão para coletar todas as seis Joias do Infinito, Thanos planeja usar os artefatos para infligir sua vontade distorcida à realidade. O destino do planeta e da própria existência nunca foi tão incerto, pois tudo pelo que os Vingadores lutaram levou até este momento.

+ Qual a ordem cronológica de Os Vingadores

Como assistir online

Há dois jeitos de assistir Vingadores. A primeira é o jeito tradicional, sintonizando na Rede Globo no horário indicado. Quem estiver longe da televisão, pode baixar o aplicativo do GloboPlay para dispositivos móveis e ter acesso ao sinal da emissora gratuitamente mediante cadastro.

Feito isso, é só clicar em "Agora na TV". O GloboPlay também disponibiliza todos os títulos da emissora em seu catálogo para assinantes.

RELACIONADO: Lançamentos de filmes 2023