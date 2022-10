Chay Suede antes e depois: vejo como era o ator no início da carreira

O antes e depois de Chay Suede impressiona, mas não por conta de procedimentos estéticos que deixaram o ator muito diferente. Grande adepto ao exercício físico, esportes e alto treino, o famoso mudou bastante a aparência nos últimos anos ao ganhar massa muscular e está com um corpo mais definido.

Veja o antes e depois de Chay Suede

Chay Suede mudou bastante desde que ingressou na televisão pela primeira vez e interpretou Tomás em Rebelde (2011 – 2012) da Record. Mas as mudanças do ator não são apenas pela passagem dos anos, o famoso também adotou uma vida com muita academia. Nos últimos tempos, ele ganhou 15 kilos com treinamento intenso.

É possível perceber essas mudanças nas fotos do ator ao longo da última década, mas também em papéis recentes. Entre 2019 e 2021, o ator viveu Danilo/Domênico em Amor de Mãe e estava mais magro do que em seu atual personagem Ari, de Travessia, que mostra um corpo mais “bombado”.

No final de agosto deste ano, Chay Suede compartilhou uma foto no Instagram que mostrava uma grande diferença em seu corpo nos últimos anos. O ator revelou que antes de se dedicar a academia e começar a treinar constantemente, pesava 65 kg, hoje ele está na casa dos 80kg.

Em caixinhas de perguntas na rede social, ele contou aos fãs que se considerava sedentário até os 25 anos, mas que depois aprendeu a ter uma vida mais saudável, cheia de exercícios.

Atualmente com 30 anos de idade, o ator não dispensa os treinos e também a prática de esportes. O famoso é grande adepto do boxe. O treinador de Chay Suede é Mario El Terrible Aguilar, campeão do mundo de kick boxing e técnico de lutadores profissionais.

Nas redes sociais, Ricardo Lapa, um dos treinadores de Jade Picon, também já mostrou nas redes sociais que nos últimos tempos trabalhou com Chay Suede.

Chay Suede é casado?

Galã em muitas produções das telinhas, Chay Suede é desejado por muitos, mas na vida real já tem dona. O ator é casado com a atriz e modelo Laura Neiva. O casal se conheceu durante as gravações do filme Jonas, em 2014. O relacionamento da dupla só veio a tona para o público no ano seguinte.

O casal chegou a se separar brevemente em 2016, mas retomou o namoro pouco tempo depois. Em fevereiro de 2019, os atores subiram ao altar e oficializam a união em uma cerimônia celebrada em Pinheiros, região nobre de São Paulo. Chay é natural do Espírito Santo, já Neiva é paulista.

Em dezembro de 2019, Laura deu a luz ao primeiro bebê do casal, a pequena Maria. A menina nasceu bem pertinho do natal, no dia 26 de dezembro. O segundo filho do casal veio ao mundo em novembro de 2021. O garoto ganhou o nome de José.

