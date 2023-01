Chiara em Mandacaru? Entenda por que a patricinha 'mudou de vida'

Perdeu tudo! A cena de Chiara em Mandacaru divertiu os internautas na última quarta-feria, 5, que fizeram piadas e memes com o fato da patricinha ter deixado a vida de rica para trás. Quem não assistiu o capítulo de ontem ficou curioso para saber qual o contexto da cena e se a jovem realmente ficou pobre.

Do que se trata a cena de Chiara em Mandacaru?

Tudo não passa de uma cena da imaginação de Ari (Chay Suede). O arquiteto e Chiara atravessam mais uma crise no relacionamento, o que levou o maranhense a imaginar como seria se sua amada tivesse suas origens. O assunto surgiu enquanto o rapaz conversava com Júlia (Nathália Falcão).

"Ia ser engraçado, a Chiara em Mandacaru", sugere a amiga da patricinha. "Outra Chiara, né? Que nasceu em berço de palha igual eu nasci", responde o arquiteto.

É então que Ari começa a imaginar um cenário com a namorada chegando de barco na pequena cidade onde ele cresceu. Na cena, a patricinha aparece com um novo visual, usando os cabelos longos, e ajuda Núbia (Drica Moraes) com seu comércio.

"Já pensou na Chiara ajudando minha mãe vendendo as modas, as rendas de bico? Aí eu queria ver" diverte-se Ari. O arquiteto segue dizendo que a namorada nunca demonstrou vontade de conhecer Mandacaru e é interrompido por Júlia, que não consegue imaginar sua amiga trabalhando com Núbia.

Quando Chiara chega, Júlia conta que o rapaz estava imaginando como seria se ele vivesse na pequena cidade maranhense. "Eu? Usando os topzinhos que ela me trouxe, tudo? Vocês estão loucos", debocha a riquinha.

Chiara em Mandacaru viraliza na web

A cena fruto da imaginação de Ari fez sucesso na web. Os internautas se divertiram com a ideia da patricinha carioca viver uma vida simples no nordeste e até pediram para que a autora Glória Perez explorasse mais esse lado da personagem.

Essa cena foi perfeita, amei Chiara em Mandacaru. Podiam explorar mais essa história #travessia", escreveu um internauta. "Juro amei essa cena da Chiara em Mandacaru kkkkk Já valeu a pena esse capítulo, espero que a Glória aborde mais vezes ", se divertiu outro. Veja alguns comentários:

Juro amei essa cena da Chiara em mandacaru kkkkk

Já valeu a pena esse capítulo ,espero q a glória aborde mais vezes #Travessia pic.twitter.com/vihwD39b5w — Rai (@ttdaRaissaSo) January 5, 2023

Gostei, gostei da cena da Chiara em Mandacaru KKKKKKK seria dahora se fosse real, o drama de quem perdeu tudo. #Travessia — Henrique👀 (@henrxwque) January 5, 2023

Se for só sonho, Glória vai perder uma ótima oportunidade de fazer boas cenas da Chiara em Mandacaru, ia ficar muito engraçado — Let (@eailethicia) December 30, 2022

Essa cena foi perfeita amei chiara em mandacaru podiam explorar mais essa história #travessia pic.twitter.com/djtfY9L8gG — Julia (@amiele_j) January 5, 2023

A VERSÃO DA CHIARA EM MANDACARU KKKKKKKKKKKK Dona Núbia chamando ela de lerda pra carregar sacolas kkkkk ai véi #Travessia — 💃 (@sccptalk) January 5, 2023

Chiara vai mesmo morar em Mandacaru?

Por enquanto, tudo não passa de uma cena da imaginação de Ari. Ambos seguem no Rio de Janeiro nos próximos capítulos diante da disputa judicial que o arquiteto enfrenta contra Brisa (Lucy Alves) pela guarda de Tonho (Vicente Alvite).

Além disso, a verdade sobre o passado da patricinha pode vir à tona em breve. Diante da volta de Sara (Isabella Nassar) e das descobertas de Dante (Marcos Caruso) sobre o que aconteceu com Débora (Grazi Massafera), Cidália (Cássia Kis) aconselhará Guerra (Humberto Martins) a contar toda a verdade para a filha, que rejeitará a ideia.

Ao menos por agora, o público se diverte com a possibilidade da mudança de Chiara em Mandacaru apenas em cenas da imaginação dos personagens.