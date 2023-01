Cinema 23 vai passar Toy Story 4 na Globo, ganhador de Oscar

O Cinema 23 de hoje, 12 de janeiro de 2023, irá exibir Toy Story 4. O clássico da animação vai começar depois de Travessia na programação da TV Globo. Quando um novo brinquedo chamado "Forky" se une a Woody e à turma, uma viagem ao lado de velhos e novos amigos revela o quão grande o mundo pode ser para um brinquedo.

O filme Toy Story 4 recebeu o Oscar de melhor animação de 2020.

Horário do filme Toy Story 4 na Globo

O filme de hoje da Globo será Toy Story 4 e está marcado para começar às 22h25 (horário de Brasília). Woody, Buzz Lightyear e o resto da turma embarcam em uma viagem com Bonnie e um novo brinquedo chamado Forky. A jornada aventureira se transforma em um reencontro inesperado quando o ligeiro desvio de Woody o leva a seu amigo há muito perdido, Bo Peep. Enquanto Woody e Bo discutem os velhos tempos, eles logo começam a perceber que são mundos diferentes quando se trata do que querem da vida como um brinquedo.

Toy Story 4 arrecadou US$ 1,068 bilhão em todo o mundo, o que é apenas US$ 2 milhões a mais do que Toy Story 3 ganhou em 2010 (não ajustado pela inflação). Agora é o segundo filme da Pixar com maior bilheteria de todos os tempos, atrás de Os Incríveis 2.

Assista ao trailer e conheça o filme da Sessão de Sábado de hoje:

Como assistir o filme

É possível assistir ao filme pela televisão ou online, as duas opções são gratuitas. Para quem prefere a telinha, é só sintonizar na TV Globo no horário do início do filme, às 14h10. Já quem optar pelo online terá que recorrer a Globoplay.

Número da Globo nas principais empresas de TV a cabo

Claro TV: 24 (SD)/524 (HD)

Sky São Paulo: 5 (SD)/405 (HD)

Sky Rio de Janeiro: 4 (SD)/404 (HD)

Oi TV São Paulo: 4

Oi TV Rio de Janeiro: 5

Vivo TV Rio de Janeiro: 204

Vivo TV São Paulo: 205 (SD)/204 (HD)

Online na Globoplay

Para isso, será necessário criar um cadastro gratuito na plataforma e informar alguns dados pessoais, como nome, localização, aniversário, sexo, entre outros. Quando já estiver com o login e senha em mãos, é só acessar a plataforma streaming e clicar na aba "Agora na TV" para conferir a programação em tempo real da Globo.

