Com nova trama das 7, veja as novelas da Globo em janeiro de 2023

Com nova trama das 7, veja as novelas da Globo em janeiro de 2023

Tem novidade chegando na programação das novelas da Globo em 2023! O ano começa com os capítulos finais de Cara e Coragem, no horário das 19h, que será substituída por Vai na Fé, primeira trama com temática gospel da emissora. Mar do Sertão, Travessia, O Rei do Gado (1996) e Chocolate com Pimenta (2003) seguem na grade.

Mar do Sertão segue no horário das 18h nas novelas da Globo

Em janeiro, o público segue acompanhando a história de Candoca (Isadora Cruz), Zé Paulino (Sérgio Guizé) e Tertulinho (Renato Góes) em Mar do Sertão. A trama teve uma boa aceitação do público e marca bons índices de audiência para o horário.

O folhetim de Mário Teixeira deve ficar no ar até meados de março e abril, quando será substituída por Amor Perfeito, escrita por Duca Rachid e Júlio Fischer.

De acordo com informações do Notícias da TV, Camila Queiroz será a protagonista do folhetim. Outros atores escalados são Rafael Cardoso, Rafael Sieg, Elzio Vieira, Guito e Mariana Ximenes.

Inspirada na obra Marcelino Pão e Vinho, escrita por José María Sánchez Silva, Amor Perfeito vai mostrar a disputa de Gilda, personagem de Ximenes, com sua própria enteada, Maria Elisa, vivida por Camila, pelo amor de um homem. A madrasta vai armar um plano para que a jovem seja presa e separada do filho, que crescerá órfão.

Fim de Cara e Coragem e estreia de Vai na Fé

O último capítulo de Cara e Coragem será exibido em 13 de janeiro, sexta-feira. A história dos dublês Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) não agradou o público e amargou números baixos no ibope, além de pouca repercussão nas redes sociais.

A partir do dia 16, o público passa a acompanhar Vai na Fé, de autoria de Rosane Svartman. Essa será a primeira novela gospel da emissora.

A protagonista do folhetim é Sol (Sheron Menezzes), mulher cristã que tira o sustento de sua família vendendo quentinhas. Ela é casada com Carlão (Che Moais), que está desempregado, e precisa arcar com as despesas da casa e das filhas Duda (Manu Estevão) e Jhenifer (Bella Campos).

Sol ganha a oportunidade de mudar de vida ao ser convidada para fazer parte da banda de Lui Lorenzo como backing vocal. O rapaz é um cantor decadente, muito cafajeste, agenciado por sua mãe Wilma (Renata Sorrah).

O novo trabalho da protagonista fará com que ela reencontre Benjamin (Samuel de Assis), sua paixão da juventude, além de Theo (Emilio Dantas), de quem não tem boas memórias.

Travessia continua às 21h nas novelas da Globo

Travessia, de Glória Perez, segue no horário das 21h em janeiro. O folhetim continua amargando baixos números de audiência - a trama bateu recorde negativo na véspera de natal, com apenas 14,7 pontos na Grande São Paulo, sendo esta a pior marca entre as novelas da Globo no horário nobre de toda a história.

A história de Brisa (Lucy Alves), Oto (Rômulo Estrela) e Ari (Chay Suede) deve ficar no ar até abril, quando será substituída por Terra Vermelha, de Walcyr Carrasco.

O folhetim será uma "novela country", inspirada na infância do autor. Serão mostrados valores, música e moda desse universo. Agatha Moreira, Glória Pires, Cauã Reymond, Johnny Massaro e Rafa Vitti são alguns dos atores escalados.

Reprises de novelas da Globo seguem na grade

As reprises de Chocolate com Pimenta (2003) e O Rei do Gado (1996) seguem na grade da Globo. A trama de Walcyr Carrasco continua em exibição de segunda à sexta, às 14h45, horário de Brasília. Ainda não se sabe quando o folhetim termina e qual título irá substituí-lo.

Já O Rei do Gado também continua no Vale a Pena Ver de Novo. A trama de Benedito Ruy Barbosa entrou no ar em novembro como estratégia para elevar os números de audiência do horário. Os capítulos vão ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília.