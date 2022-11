Bruno e Luana conseguem ficar juntos no final de O Rei do Gado - Foto: Reprodução/Globo

Primos, Luana e Bruno ficam juntos em O Rei do Gado?

Interpretados por Patrícia Pillar e Antônio Fagundes, Luana e Bruno vivem um romance proibido na novela de Benedito Ruy Barbosa. Aos curiosos, é hora de descobrir se os dois ficam juntos em O Rei do Gado ou se o romance tem um triste desfecho.

O que acontece com Luana e Bruno em O Rei do Gado?

A história de amor de Luana e Bruno começa na segunda fase do folhetim, quando a moça se junta a um grupo de sem-terra que invadem a propriedade do pecuarista. Logo de cara, Bruno fica fascinado pela bela moça.

De origem humilde, Luana cresceu sem a família e trabalhou de casa em casa para manter seu sustento. Após despertar os olhares de Bruno, ela é contratada na fazenda do rei do gado. Como nunca foi tratada com o mesmo carinho que recebe de Bruno, ela logo se apaixona pelo patrão.

Luana acaba hostilizada pela família do fazendeiro e recebe a ira de Léia (Silvia Pfeifer), esposa de Bruno, que é largada pelo marido depois que ele descobre que ela tem um caso com Ralf (Oscar Magrini).

Luana e Bruno têm sangue italiano nas veia e no decorrer da história eles vão descobrir que são primos de primeiro grau. Bruno é filho de Enrico Mezenga com Giovanna Berdinazzi, irmã de Geremias, Bruno e Giácomo - que é pai de Luana.

Para quem torce pelo casal, as notícias são boas: Luana e Bruno ficam juntos em O Rei do Gado. O casal conquista um final feliz e moça dá a luz no desfecho da novela, dando continuidade a linhagem da família ítalo-brasileira.

Mas a boa notícia para os noveleiros de plantão é que apesar dos altos e baixos e obstáculos, Luana e Bruno ficam juntos na novela O Rei do Gado e conquistam um final feliz.

Além disso, Luana descobre que é na verdade Marieta Berdinazzi, filha perdida de Giácomo, irmão de Geremias (Raul Cortez) e acaba sendo reconhecida pelo tio. Na reta final do folhetim, a moça dá a luz a um menino, que ganha o nome de Felipe. Por conta da insistência de Luana, o casal acaba batizando a criança com os sobrenomes Berdinazzi Megenza.

No último capítulo, depois de inúmeras brigas entre as famílias, Geremias e Bruno finalmente se entendem e passam a viver em harmonia.

Luana fica com a herança de Geremias?

Apesar de ser reconhecida como a sobrinha que Geremias tanto procurou, Luana não é a herdeira da fortuna da família Berdinazzi. O dinheiro de Geremias fica com Giuseppe (Emilio Orciollo Netto), seu sobrinho-neto.

Durante grande parte da novela, Geremias nem sabia da existência de Giuseppe. Ele descobriu sobre o rapaz quando viajou para a Itália e investigou o passado de Rafaela em O Rei do Gado, que dizia ser sua sobrinha perdida.

Depois de descobrir que a personagem de Gloria Pires não passava de uma impostora, ele esbarrou em mais uma revelação: seu irmão mais velho, Bruno Berdinazzi - que viajou para a Itália para lutar na segunda Guerra Mundial e acabou morrendo - teve um filho com Gema (Sônia Tozzi), mulher italiana. Anos mais tarde, este herdeiro de Bruno teve um filho: Giuseppe.

Ao descobrir que o rapaz compartilha do seu sangue e DNA, ele leva o jovem para o Brasil. Como não tem herdeiros, ele deixa seu legado para Giuseppe. Depois que é desmascara e vai embora das terras de Geremias, Rafaela deseja sorte ao jovem: "cuida da sua herança".