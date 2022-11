Resumo de Travessia: Brisa descobre traição de Ari (02/11)

Brisa (Lucy Alves) descobrirá que foi traída por Ari (Chay Suede) no capítulo desta quarta-feira, 2, de acordo com o resumo de Travessia. Após retornar para o Maranhão com a ajuda de Oto, a mocinha se dá conta que o marido e o filho não moram mais lá.

Resumo de Travessia desta quarta-feira, 02/11

O capítulo de hoje de Travessia começa com o retorno de Brisa a Mandacaru. A primeira pessoa que ela vê é Núbia (Drica Moraes), que não recebe a ex-nora bem. Quando a protagonista pergunta por Ari e Tonho, recebe uma resposta grosseira da comerciante.

"Desaparece no mundo, se evapora no ar e chega aqui com a cara lavada? Que nem tivesse ido ali na praça e voltado?", dirá a mãe de Ari. Brisa até tentará se explicar, mas será interrompida pela ex-sogra: "tem ninguém aqui!"

Núbia conta que Ari e Tonho estão no Rio de Janeiro e pede para que a maranhense dê um rumo para sua vida. "Que que a senhora tá dizendo? Tá é doida, é? Largar meu marido de mão, meu filho de mão... Por que que inda perco meu tempo escutando a senhora?", lamentará ela, conforme divulgado no resumo de Travessia do Gshow.

A mocinha também descobrirá que seu ex-noivo engatou um romance com outra mulher. Quem contará tudo para ela será Tininha (Camila Rocha), que dirá que o rapaz até trocou de número. "Se afastou de todo mundo, não é mais aquele Ari que a gente conhecia não, mermã. Te prepara porque não é. Eu mesmo não acreditava se não tivesse visto com esses olhos aqui. Tá besta, tá rico...", começará ela.

Em seguida, Tininha dá a notícia que cai como uma bomba no colo de Brisa. "Tá de namorada nova!", dirá ela, deixando a amiga chocada. Após descobrir tudo, a maranhense garantirá que o ex-noivo não ficará com Tonho.

Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Marineide (Flávia Reis) comenta com Karina (Danielle Olímpia) que desconfia de que Brisa esconda algo.

Já Chiara (Jade Picon) contará para Ari que pretende procurar Moretti (Rodrigo Lombardi) para descobrir informações sobre sua mãe.

No núcleo do empresário, Cotinha (Ana Lúcia Torre) aceita ir a Lisboa a convite de Guida (Alessandra Negrini), que pede à tia ajuda para levar Leonor (Vanessa Giácomo) de volta para o Brasil.

Brisa decide voltar ao Rio de Janeiro

Brisa não vai deixar que Ari fique com Tonho tão fácil. A maranhense vai ligar para sua madrinha Creusa (Luci Pereira) e dirá que vai retornar pra a capital fluminense. A empregada doméstica pedirá para Helô (Giovanna Antonelli) ajudar a mocinha.

No resumo de Travessia de hoje, Cidália (Cássia Kis) também descobrirá que Brisa está viva através de uma ligação de Dante (Marcos Caruso).

A protagonista chegará ao Rio de Janeiro no capítulo de sexta-feira, 4. Ela contará novamente com a ajuda de Oto (Rômulo Estrela), mas vai cair em uma emboscada de Núbia. A comerciante vai tirar fotos da ex-nora no aeroporto com o hacker para ter provas de que ela tem outra pessoa - as imagens serão mostradas para Ari nos capítulos que vão ao ar na próxima semana.

O reencontro de Ari vai ao ar em cenas do episódio de sábado, 5. Apesar de não acreditar nas desculpas do arquiteto, a maranhense vai ser seduzida por ele e os dois vão transar. O arquiteto dirá que vai voltar com ela e Tonho para o Maranhão, mas não cumprirá o combinado.

Ari e Brisa vão começar a disputar a guarda de Tonho nos próximos capítulos. Para o desespero da mocinha, o arquiteto contará com a ajuda do influente Guerra (Humberto Martins).