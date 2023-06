Johnny Massaro vai sair de Terra e Paixão; entende o motivo

Johnny Massaro vai sair de Terra e Paixão em breve. O ator já estava ciente antes do início da exibição da novela que seu personagem não ficaria até o final da trama, já que Daniel vai sofrer um acidente de carro após uma discussão com Caio (Cauã Reymond). A morte trágica do advogado será um dos pontos de virada da história.

Por que Johnny Massaro vai sair da novela?

O ator vai sair da trama pois Daniel vai morrer na novela Terra e Paixão. A morte do rapaz já estava prevista na sinopse de Terra e Paixão, e Johnny Massaro até já havia comentado o fato em entrevista ao F5, da Folha de S. Paulo, em maio deste ano. "Ele morre... não sei se podia falar isso! Acho que isso já saiu (risos) ou não saiu? Bem.... enfim! Walcyr é o rei dos mistérios e das tretas, e estou disponível para interpretar tudo o que pode acontecer", adiantou.

A colunista Carla Bittencorut, do Notícias da TV, até tinha informado que Carrasco poderia desistir de matar o personagem por estar apegado a ele, mas a morte de fato vai acontecer. A cena, inclusive, foi adiantada para turbinar a audiência da novela, que suou nos capítulos iniciais para conquistar o público.

Daniel sofre um acidente de carro fatal depois de brigar com o irmão mais velho. A essa altura da trama, ambos já saberão que estão apaixonados por Aline (Barbara Reis), o que causará uma discussão entre eles.

O advogado pegará o carro e sairá dirigindo pela estrada, quando colidirá com uma árvore. Caio se sentirá culpado pela morte do irmão, o que vai piorar ainda mais a relação com a família La Selva.

O primogênito também contará para Aline que foi o culpado por Daniel sair dirigindo enquanto estava nervoso - os dois estarão envolvidos romanticamente. No entanto, a protagonista decidirá romper o relacionamento com o rapaz e se voltará para o amor de Jonathas (Paulo Lessa).

O que acontece após a morte de Daniel em Terra e Paixão?

A morte do advogado será um ponto importante para uma mudança de comportamento de alguns personagens. Começando por Antônio (Tony Ramos) e Irene (Glória Pires), que passarão por uma crise no casamento. Cada vez mais distante do marido, a megera vai engatar um caso com seu genro Luigi (Rainer Cadete).

O italiano e a madame armam um plano para roubar a fortuna de Antônio, mas o pilantra dá um golpe na mulher e foge com todo o dinheiro para a Itália. Até lá, eles já terão sido expulsos da mansão pelo fazendeiro.

Petra (Debora Ozório) pode se tornar a nova vilã da novela. A mocinha decidirá entrar na disputa pela sucessão e fará de tudo para prejudicar Caio. Ela, inclusive, será a responsável por colocar fogo na plantação de Aline.

Outros segredos devem vir à tona, como o passado de Irene. Antes de casar com o ricaço, a madame trabalhava no bar de Cândida (Susana Vieira) e mantinha um caso com Ademir (Charles Fricks). Há a possibilidade de Daniel e Petra serem filhos do irmão de Antônio.

Ainda não há previsão para a cena da morte do advogado ir ao ar. No entanto, nos capítulos que irão ao ar a partir de 25 de junho, Daniel e Caio finalmente vão descobrir que estão apaixonados pela mesma mulher, o que começará a causar os primeiros conflitos entre eles.

Também será revelado que o caixão de Agatha (Bianca Bin) está vazio, levantando suspeitas de que a mãe de Caio está viva.

