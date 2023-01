Estreia de 2023: que horas começa o The Masked Singer Brasil hoje

Estreia do The Masked Singer Brasil 2023 é neste domingo (22), a partir das 15h45 - Foto: Reprodução/Globo

A aguardada estreia do The Masked Singer Brasil 2023 chegou e a partir de hoje o público irá acompanhar a competição todos os domingos. O primeiro episódio irá ao ar hoje, 22 de janeiro, depois da apresentação especial de Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, e é comandado por Ivete Sangalo, que está a frente do reality show desde a primeira temporada.

Horário do The Masked Singer Brasil 2023 hoje

O The Masked Singer Brasil 2023 começa hoje às 15h45 e ficará no ar até às 17h30, horário do Domingão com Huck, de acordo com a programação oficial da TV Globo.

O reality show que reúne famosos fantasiados começará depois da apresentação especial do novo programa culinário da emissora, Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua, que terá Leandro Hassum, Paola Carosella e João Diamante e está marcado para começar na próxima semana, dividindo as tardes de domingo com o The Masked Singer Brasil. Essa exibição especial terá espaço de apenas 5 minutos da programação.

A edição de 2023 da atração é a segunda que ganha exibição aos domingos. Uma das novidade é a escolha dos jurados. Os atores Taís Araújo e Eduardo Sterblitch continuam na bancada, já Tatá Werneck e Rodrigo Lombardi não participarão desta temporada e por isso cederam seus lugares para Sabrina Sato e Mateus Solano.

Para assistir ao vivo, é só sintonizar na TV Globo no horário em que começa o programa. Caso esteja longe de uma aparelho de televisão, é só usar a aba "Agora na TV" da Globoplay. A plataforma streaming permite que qualquer conta gratuita no site confira a programação em tempo real da Globo por lá.

Veja um trechinho do que você assistirá na estreia da temporada:

Fantasias dos participantes da nova temporada

Esta nova temporada do The Masked Singer contará com a Vovó Tartaruga, Romeu e Julieta, os Suculentos, a Abelha Rainha, a Capivara, o Milho, o Galo, o Filtro de Barro, a Vitória-Régia, o Dinossauro, o Coelho, a Coruja, o Broco Lee e o Circo.

Romeu e Julieta será uma dupla, assim como foi com Maria Bonita e Lampião na temporada passada, que eram os cantores MC Guimê e Lexa. Já os Suculentos serão um trio, esta é a primeira vez que competem três participantes juntos.

A edição do ano passado foi vencida por David Junior, que usava a fantasia de Dragão, e em 2021, Priscilla Alcantara foi coroada campeã sob a fantasia de Unicórnio.

