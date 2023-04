5 filmes da Netflix para assistir no feriadão de Tiradentes de 2023

Vai passar o feriadão prolongado em casa? Para ninguém perder tempo procurando o que assistir, reunimos 5 filmes da Netflix que são novidades no catálogo e valem a pena serem assistidos.

Fome de Sucesso | filmes da Netflix

Neste filme tailandês que estreou no dia 6 de abril na Netflix, o público acompanha uma jovem cozinheira, Aoy, que acaba chegando ao seu limite quando é convidada para trabalhar com um chef muito famoso, mas também bastante cruel.

O longa tem 2 horas e 10 minutos de duração e é dirigido pelo cineasta Sitisiri Mongkolsiri. A protagonista Aoy é vivida pela atriz Chutimon Chuengcharoensukying, que esteve nas produções Genios do Mal (2017) e Rostos de Ana (2022).

Meu Amigo Lutcha é um dos filmes novidade da Netflix

Um dia após a estreia de Fome de Sucesso na plataforma, chegou também ao catálogo o drama de aventura Meu Amigo Lutcha. O longa metragem traz alguns atores conhecidos no elenco, como Demián Bichir, já indicado ao Oscar, e Christian Slater, vencedor de prêmios como o Critic's Choice Awards e Globo de Ouro.

A trama tem no total 1 hora e 38 minutos de duração e mostra um adolescente, Alex (Evan Whiten), que vive com a família no México e certo dia descobre um jovem chupacabra no galpão de seu avô. Ele convoca os primos para salvar a criatura, que está sendo perseguida.

VEJA - Procurando filmes infantis na Netflix? Confira 12 joias para assistir agora

Deixe-o Partir

Deixe-o Partir foi lançado originalmente em 2020, mas só agora em 19 de abril de 2023 ele chegou ao catálogo de filmes da Netflix. A trama de 1 hora e 54 minutos é dirigida por Thomas Bezucha e tem os atores Diane Lane e Kevin Costner entre os papéis principais.

Na história do longa-metragem, Costner vive George e Lane é Margaret. Eles são um casal em luto que acabou de perder o filho. Depois de perceberem que o neto está nas mãos de uma família poderosa e perigosa, eles resolvem deixar o rancho em que moram em Montana para fazer uma viagem até Dakota para resgatar o garoto.

Confira - Filmes que chegam aos cinemas em abril de 2023 no Brasil

Rainhas em Fuga estreou em abril entre os filmes da Netflix

Para quem gosta de filmes de comédia, a opção é o longa mexicano Rainhas em Fuga, que chegou na Netflix na última sexta-feira, 14 de abril. A trama tem o total de 1 hora e 37 minutos e mostra quatro mulheres que finalmente caem na estrada para dar vida a uma viagem que planejam desde a época da escola. Porém, o que elas não esperavam é que muita confusão fosse fazer parte do percurso.

A direção é de Jorge Macaya e o roteiro da atriz Martha Higareda, que também atua no filme como uma das protagonistas.

Veja - 10 produções de comédia da Netflix para morrer de rir

Assombrosas

Assombrosas também chegou ao catálogo de filmes da Netflix no dia 14 de abril e é opção para quem procura por um suspense neste feriadão de Tiradentes. O longa espanhol é inspirado em fatos, no grupo Hepta, criado pelo padre Pilón nos anos 90 para investigar casos que a ciência não consegue explicar.

A história mostra três mulheres que contam com habilidades especiais e investigam um caso paranormal após o desaparecimento do líder de seu grupo. A direção é de Carlos Therón, de Operación Camarón (2021) e Reyes de la Noche (2021), e conta com 1 hora e 34 minutos de duração total.

Leia também - 10 filmes de suspense na Netflix que deixarão seu coração acelerado