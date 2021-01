10 filmes de suspense na Netflix que deixarão seu coração acelerado

Cansa ficar horas e horas navegando nas categorias das plataformas de streaming e nunca conseguir decidir o que assistir, não é mesmo? As vezes parece que gastamos mais tempo procurando alguma coisa legal para ver do que realmente assistindo alguma coisa. Por isso, separamos algumas dicas de ótimos filmes de suspense na Netflix para você se divertir sem perder tempo.

Ilha do Medo

A primeira dica da nossa lista de filmes de suspense na Netflix, é dirigido pelo grande Martin Scorsese e protagonizado por Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley e Michelle Williams. Ilha do Medo se passa em 1954 e apresenta dois agentes federais, interpretados por DiCaprio e Ruffalo, que investigam o desaparecimento de uma assassina que estava no hospital psiquiátrico de uma ilha.

Rastro de um Sequestro

Após Jin-Seok se mudar para uma nova casa ao lado da família, ele estranha um quarto que não pode ser aberto nunca, por conta de um pedido do antigo morador do local. Ao mesmo tempo, o irmão de Jin-Seok, Yoo-Seok, é sequestrado e fica 19 dias desaparecido. Ao retornar para casa, Yoo-Seok não é mais o mesmo, e estranhando o novo comportamento do irmão, Jin-Seok busca descobrir o que aconteceu e se a pessoa que está dormindo sob o mesmo teto é mesmo o irmão que tanta amava e admirava. Um dos melhores filmes de suspense na Netflix.

O Diabo de Cada dia – Filmes de Suspense na Netflix

Baseado no livro homônimo de Donald Ray Pollock, e dirigido por Antônio Campos, filho do jornalista brasileiro Lucas Mendes, o filme segue a história de vários personagens que tem seus destinos entrelaçados por acontecimentos decisivos que ocorrem ao decorrer de suas vidas.

O filme tem grandes nomes no elenco, como: Tom Holland, Bill Skarsgard, Haley Bennett, Sebastian Stan, Jason Clarke, Robert Pattinson, Mia Wasikowska e Riley Keough.

Seven – Os Sete Crimes Capitais

Estrelado por Brad Pitt e Morgan Freeman, o filme segue a investigação de dois detetives que estão atrás de um impetuoso assassino que mata suas vítimas de acordo com os sete pecados capitais. Filmes de suspense na Netflix.

Invasão Zumbi

Esse filme coreano de grande sucesso é uma obra instigante sobre um pai, Seok-woo (Gong Yoo), que ao levar a filha, Soo-an (Su-an Kim), para visitar a mãe, que mora em outra cidade, acaba se deparando com um apocalipse zumbi. O trem em que Seok-woo e Soo-an estão começa a ser infestado por zumbis e ao lado de outros passageiros, eles precisarão lutar para sobreviver.

Millenium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres

O jornalista Mikael Blomkvist (Daniel Craig) e a hacker Lisbeth Salander (Rooney Mara) se juntam para investigar um assassinato não solucionado de 40 anos atrás e acabam se deparando com uma história secreta e sangrenta que faz parte do passado da família da vítima.

O Homem nas Trevas – Filmes de Suspense na Netflix

Esse suspense de 2016 apresenta três jovens que roubam casas de ricos. Rocky (Jane Levy) quer fazer uma última grande jogada para conseguir fugir para a Califórnia com a irmã mais nova, com isso o grupo planeja roubar a casa de um homem cego, aparentemente endinheirado, no entanto, eles não imaginavam que o plano poderia dar errado e acabam se envolvendo em um grande perigo.

Hush: A Morte Ouve

Um dos filmes de suspense na Netflix que pode te interessar é Hush. Maddie Young (Kate Siegel) é uma escritora que perdeu a audição na adolescência, ela vive sozinha em uma casa isolada, com poucos vizinhos ao redor. Uma noite, enquanto tenta escrever seu novo livro, ela acaba se deparando com um assassino mascarado que vai fazer de tudo para entrar na casa de Maddie.

Filmes de Suspense na Netflix – Caso 39

Emily Jenkins (Renée Zellweger) é uma assistente social atarefada que acaba se deparando com um caso de pais abusivos, ela salva uma jovem garota que estava sendo mal tratada em casa, mas pouco depois acaba percebendo que a criança pode ser mais perigosa do que aparente ser.

Guerra Mundial Z – Filmes de suspense na Netflix

Outra história envolvendo zumbis para a nossa lista de filmes de suspense na Netflix, Guerra Mundial Z, protagonizado por Brad Pitt, apresenta o ex-investigador da ONU, Gerry Lane, que luta contra o tempo para descobrir como a doença se espalhou pelo planeta e a melhor forma de impedi-la de acabar com a humanidade.

