Final de Luana em O Rei do Gado: boia-fria recupera memória e acaba com mistério

Depois de tantas dificuldades na novela, o final de Luana em O Rei do Gado será ao lado de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes). A loira recupera a memória e se lembra de que é uma Berdinazzi, mas apesar da rivalidade entre as famílias, os dois deixam as diferenças no passado e ficam juntos.

Qual o final de Luana em O Rei do Gado?

Na novela O Rei do Gado, Luana é apresentada ao público como uma boia-fria sozinha no mundo, que se junta ao grupo dos sem terra a convite de Regino (Jackson Antunes). É quando ela chega na fazenda de Bruno, por quem se apaixona.

O ricaço, que se encanta pela moça, oferece um emprego para a loira e os dois engatam um romance. No entanto, ela passa a ser maltratada pelos filhos de seu amado, que não aceitam o relacionamento.

A trama avança sem que Luana se lembre de seu passado ou de quem ela realmente é. Até que um dia, ela ouve Bruno praguejar o nome dos Berdinazzis, o que faz com que ela recupere a memória. Na verdade, ela é Marieta Berdinazzi, filha de Giácomo (Manoel Boucinhas) e a sobrinha que Geremias (Raul Cortez) tanto procura.

Sabendo que o fazendeiro é inimigo ferrenho de sua família, Luana/Marieta decide ir embora da fazenda sem dar explicações para Bruno. Ela deixa apenas um bilhete, contando toda a verdade.

No entanto, a paixão dos dois fala mais alto e mesmo sabendo que são de famílias rivais, o final de Luana em O Rei do Gado é ao lado de Bruno. Os dois se casam e tem um filho.

Luana fica com a fortuna de Geremias?

Geremias descobre que sua sobrinha na verdade é Luana e não Rafaela (Glória Pires), que se passa por Marieta durante boa parte da trama para ficar com o dinheiro do rei do café.

Apesar da descoberta, a loira não é reconhecida legalmente como sobrinha do ricaço e não fica com a herança. Quem herda todo o dinheiro é Giuseppe Berdinazzi (Emilio Orciollo Netto), um sobrinho-neto que Geremias descobre ter no final da trama.

Depois de descobrir a farsa de Rafaela, Geremias viaja até a Itália para investigar o passado da impostora. É quando ele recebe notícias de que seu falecido irmão Bruno (Marcello Anthony) teve um filho com Gema, mulher italiana.

Giuseppe é neto de Bruno e o único descendente, além de Marieta, dos Berdinazzis. Sendo assim, o rapaz retorna ao Brasil com o recém-descoberto tio e fica com toda a fortuna do rei do café.

Já Rafaela recebe algumas cabeças de gado do milionário, que criou um afeto pela moça apesar da farsa. Nos capítulos finais, ela vai embora da fazenda.

Final de O Rei do Gado sela paz entre Mezengas e Berdinazzis

O final de O Rei do Gado finalmente trará paz entre as famílias rivais. Após o nascimento de Felipe, filho de Bruno e Luana, até Geremias vai visitar o garoto.

Luana insistirá e o menino carregará os dois sobrenomes, Berdinazzi e Mezenga. Após passarem toda a trama em guerra, Geremias e Bruno declaram trégua e passam a conviver em harmonia.

O Rei do Gado está sendo reprisada pela terceira vez no Vale a Pena Ver de Novo - a trama de Benedito Ruy Barbosa já ganhou edições especiais em 1999 e 2015, sendo todas as exibições um sucesso. O folhetim vai ao ar de segunda a sexta, às 17h05, horário de Brasília. Podem haver alterações na programação em dia de exibição de jogos da Copa do Mundo do Catar.

Por ser uma novela antiga, todos os episódios também estão disponíveis para os assinantes do Globoplay.

