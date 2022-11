Resumo do Rei do Gado: confira o que vai rolar no novo capítulo - Foto: Reprodução/Globo

Resumo do Rei do Gado: falsa Marieta aparece na casa de Geremias

Resumo do Rei do Gado: falsa Marieta aparece na casa de Geremias

Um grande acontecimento vai marcar o capítulo desta segunda-feira (28), na novela do Vale a Pena Ver de Novo: o primeiro encontro entre Geremias e a suposta Marieta Berdinazzi é o destaque do resumo do Rei do Gado de hoje. A personagem de Gloria Pires chegou há pouco na trama e vai enganar muita gente ao fingir ser a sobrinha perdida do ricaço.

+Quantos anos tinha Glória Pires em O Rei do Gado?

Qual o resumo do Rei do Gado do capítulo de hoje, segunda-feira (28)?

Marieta Berdinazzi, que na verdade se chama Rafaela Berdinazzi, vai encontrar com Geremias e se apresentará como sobrinha do fazendeiro. Ela alegará ser filha de Giácomo Guilherme, irmão de Geremias, e que sobreviveu ao acidente que matou sua família anos atrás.

Judite ficará desconfiada da jovem, mas Rafaela dirá que não está atrás do dinheiro do tio e mostrará uma certidão de nascimento falsa. A moça acabará se infiltrando na casa de Geremias, em busca de conseguir a herança do produtor. Durante grande parte da trama, o personagem de Raul Cortez acreditará que realmente é parente da moça.

Além disso, o resumo do Rei do Gado desta segunda-feira mostra que Zé contará para Bruno a história de vida de Luana.

Quem é a verdadeira Marieta?

A verdadeira Marieta é Luana (Patrícia Pillar). A moça não sabe que é uma Berdinazzi porque perdeu a memória depois que sofreu um acidente ao lado da família, que a deixou órfã. A verdade sua sobre identidade só é revelada quando ela recupera a memória.

Sob plano de Fausto (Jairo Mattos), Rafaela assume a identidade da moça e aparece nas terras de Geremias alegando que é a jovem perdida. Após um tempo na casa do suposto tio, ela confessa que não é Marieta. Porém, afirma partilhar do sangue do ricaço, por ser neta de Bruno Berdinazzi (Macello Anthony), irmão de Geremias que foi lutar na guerra e morreu.

Geremias viaja até a Itália para tirar o assunto a limpo e descobre a verdade: Rafaela não é neta de Bruno, mas ganhou o sobrenome do rapaz porque é neta da mulher que se relacionou com o jovem durante o tempo dele na Europa, Gema (Sônia Tozzi). Apesar de ter ganhado o sobrenome Berdinazzi, ela não compartilha do mesmo sangue.

*O Resumo do Rei do Gado de hoje foi publicado no site oficial da emissora e está sujeito a alteração pelo canal sem aviso prévio ao público ou imprensa.

Que horas começa o capítulo de hoje?

Para conferir tudo o que foi mostrado no resumo do Rei do Gado de hoje (28), sintonize na TV Globo a partir das 18h00 nesta segunda-feira. A novela vai começar depois da partida entre Portugal e Uruguai pela Copa do Mundo 2022, de acordo com a programação oficial da Rede Globo.

O folhetim ficará 35 minutos no ar e terminará às 18h35, horário da novela Mar do Sertão. Nos próximos dias, o episódio terá total de 30 minutos na programação e na sexta-feira não haverá exibição da obra de Benedito Ruy Barbosa.

Próximos capítulos - Horários

Segunda-feira, 28 de novembro: 18h00 a 18h35

Terça-feira, 29 de novembro: 18h00 a 18h30

Quarta-feira, 30 de novembro: 18h00 a 18h30

Quinta-feira, 1 de dezembro: 18h00 a 18h30

Sexta-feira, 2 de dezembro: não haverá exibição

Os resumos dos próximos capítulos de O Rei do Gado ainda não foram publicados no site da emissora. A única revelação sobre o capítulo de amanhã, terça-feira (29), mostra que Luana começará a se questionar se é uma Berdinazzi.

Veja como foi o último capítulo da semana passada:

Leia também

Rei do Gado final: veja como termina a novela da Globo