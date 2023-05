Dinheiro e filho longe: como é o final de Zé do Araguaia e Donana em O Rei do Gado - Foto: Reprodução/Globo

Final de Zé do Araguaia e Donana em O Rei do Gado completo

Final de Zé do Araguaia e Donana em O Rei do Gado completo

Personagens de Stênio Garcia e Bete Mendes, Zé do Araguaia e Donana sempre estiveram ao lado de Bruno Mezenga (Antônio Fagundes) e serviram bem o rei do gado. Toda a lealdade da dupla é recompensada no final da novela, quando o humilde empregado ganha uma bolada.

O que acontece com Zé do Araguaia e Donana no final de O Rei do Gado?

Zé do Araguaia e Donana enriquecem no final de O Rei do Gado, devido a um presente de Bruno Mezenga. O endinheirado dá 3 mil cabeças de gado para o leal funcionário na reta final da trama, em recompensa a todo o trabalho de Zé durante a vida do fazendeiro.

Bruno presenteia o amigo antes do julgamento de Marcos (Fabio Assunção), mas ao ver a preocupação do patrão pelo destino do filho, Zé oferece devolver os bois para que o fazendeiro possa usar todo o dinheiro que tem para tentar comprar o juiz que decidirá a sentença do rapaz. Bruno agradece a oferta, mas não aceita os bois de volta e tampouco planeja tentar comprar o juiz. Só o que ele pede ao casal é que Donana reze pelo herdeiro.

Alguns capítulos se passam e Zé do Araguaia e Donana finalmente recebem as boas notícias sobre o julgamento de Marcos e a liberdade do irmão de Lia. Em comemoração, o personagem de Garcia resolve marcar os bois que ganhou do patrão, mas pouco depois se arrepende da ideia, ao pensar que Bruno pode se irritar.

Quando Marcos se livra da acusação de assassinato, visita ao lado do pai Donana e Zé, agradecendo pelas rezas e apoio. Zé se explica para Bruno sobre ter marcado os bois e pede desculpas em caso de o patrão não ter gostado da atitude. Porém, o fazendeiro o tranquila, destacando que deu os bois de presente. Após o julgamento, Bruno decide que não lidará mais com os negócios e passa tudo para as mãos de Marcos, que continua tendo Zé do Araguaia como apoio na administração.

Além de se tornar uma mulher com dinheiro – mas que continua simples e não vive com luxos – Donana consegue se acertar com Uerê (Pedro Gabriel) e os três se tornam uma família feliz no final da trama. O relacionamento da mulher com a criança passou por altos e baixos, principalmente depois que ela descobriu que o menino era fruto de um caso de Zé. Porém, a convivência faz com que o afeto cresça e Uerê até a chama de mãe, o que emociona a personagem de Mendes.

As cenas finais de Zé do Araguaia e Donana são felizes no casamento de Luana e Bruno. A dupla dança ao lado dos noivos e se diverte na cerimônia, que é realizada depois que as famílias Mezenga e Bernadinazzi finalmente fazem as pazes e por isso conta com convidados dos dois lados.

Veja – Donana em O Rei do Gado, por onde anda a atriz Bete Mendes?

E como fica Uerê?

Apesar de fazer as pazes com Donana e viver sem conflitos com o pai e a madrasta, Uerê se muda para Ribeirão Preto e passa a morar com Marcos e Liliana (Mariana Lima). O garoto resolve ir viver no interior de São Paulo para poder estudar. Ele também tem o sonho de aprender a voar e se tornar piloto no futuro.

Zé do Araguaia e Donana sentem falta do menino em casa, mas sabem a importância dos estudos e se contentam em encontrá-lo esporadicamente. Eles passam a ver o garoto de vez em quando, em eventuais viagens que servem para matar a saudade.

Confira – Por onde anda Pedro Gabriel? Veja como está o filho do Zé do Araguaia hoje

Que dia acaba O Rei do Gado?

O último capítulo da reprise de O Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo vai ao ar no dia 2 de junho, sexta-feira. A novela que ficará no lugar da obra de Benedito Ruy Barbosa é Mulheres Apaixonadas (2003), de Manoel Carlos. O próximo folhetim da faixa estreia já no dia 29 de maio e será exibida em dobradinha em sua primeira semana no ar.

Esta será a segunda reprise de Mulheres Apaixonadas no Vale a Pena Ver de Novo, que já transmitiu o folhetim entre setembro de 2008 e fevereiro de 2009. Entre agosto de 2020 e abril de 2021, o público pôde rever a história no canal Viva. Atualmente, todos os capítulos estão disponíveis na Globoplay.